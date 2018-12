Anne en Leila lullen over sex, en hoe!

Anne en Leila zijn de sterren van Lullen over Sex, de nieuwste videoserie van Metro. Van alles komt voorbij en #durftevragen bij de seksuologen in spe. ,,Wij vinden niets te gek, eerder te gek, want seksualiteit is gewoon hartstikke mooi.”

Charmante zachte g

Fris, vrolijk en met een charmante zachte g praten ze in aflevering 1 vanuit bed over masturberen in een relatie, ,,dat is hartstikke normaal, hoor!” In de nieuwe videoserie Lullen over Sex wordt zeker ook gezellig gelachen, maar bovenal weten ze heel goed waar ze ‘over lullen’. Anne Siemons (24) en Leila Lambrechts (25) zijn seksuologen in opleiding. Ze volgen de Master Seksuologie in het Vlaamse Leuven (de enige in Benelux) en beheren hun populaire Instagram @seksuologeninspe, waar allerlei vragen binnenkomen, over bloedende toompjes tot tepelhaar, ,,niets is gek.”

Laatst stonden ze op een beurs toen een stel ietwat schuchter naar ze toekwam. ,,We hebben een héél gekke vraag...” kuchte de man. ,,Durven hem eigenlijk niet te stellen...” fluisterde de vrouw. De seksuologen in spe wreven zichzelf al in de handen, maar toen ze de vraag eindelijk hoorden, waren ze ‘gewoon een beetje teleurgesteld’. Ging over prostaatvingeren, ,,ach man, dachten we toen, dat hebben we al zo vaak gehoord!”

Échte seksuologen

Ze komen allebei uit Breda, kenden elkaars gezicht ‘van carnaval enzo’, maar ze ontmoetten elkaar per toeval, toen ze op dezelfde persoon aan het wachten waren op Schiphol. Leila en Anne raakten in gesprek en zeiden ongeveer bijna in koor wat ze stiekem het allerliefste wilden. Voor Anne is het al sinds groep acht ‘een soort roeping’, ,,ik las toen al allerlei voorlichtingsboeken voor het slapengaan en voelde aan alles dat ik daar wat mee moest doen.” Ook Leila voelde dat zo, ,,iedereen kwam altijd naar me toe met vragen over seksualiteit, waarom zou ik er dan niet echt wat mee doen?” Seksuoloog worden dus, maar dan wel een échte.

,,Er zijn superveel van die huis-tuin-en-keukenseksuologen, maar die hebben helemaal niet onze opleiding gedaan.” Ze besloten er voor te gaan en de twee hebben er alles voor over om hun droom te leven, of passie te beleven, zoals ze het noemen. Van maandag tot en met vrijdag wonen ze ‘op kot’ in Leuven, waar ze elke dag volle bak aan de studie zijn en ook nog eens hun Instagram nauwgezet bijhouden. Vrijdag einde middag rijden ze weer naar Brabant, ,,dat is echt ons ontspanningsmoment, lekker samen meeblèren met de radio.”

Gouden combi

Op het eerste gezicht lijken ze wel wat op elkaar, met beide een aanstekelijke lach, dezelfde open blik in de ogen en op de wereld, hun gedeelde interesse in seksualiteit en mensen. Maar als je ze langer kent, dan is Anne de creatieve en georganiseerde, zo beschrijft Leila haar vriendin, ,,En Leila meer realistisch en chaotischer. De raarste combi’s ooit, maar het werkt wel.” Studiegenoten, Insta-partners in crime en echte vriendinnen, die vaak tegelijkertijd en hetzelfde antwoorden, ,,we gaan ook zoveel met elkaar om, we lijken soms net een Siamese tweeling.”

Bloedend toompje

Per seconde vinden wereldwijd 1200 vrijpartijen plaats luidde het eerste weetje op hun Instagram, de laatste DM kwam van een jongen met een vervelend probleempje. Zijn toompje, de aanhechting tussen voorhuid en eikel (,,gevoelig stukje, net als tussen je lip en tandvlees”), was gescheurd na de seks, tot bloedens aan toe. Al hebben ze er zelf geen, toch kunnen ze zich de toompijn goed voorstellen. Ze hebben hem aangeraden zichzelf drie weken zoveel mogelijk in toom te houden, ,,of in elk geval geen wilde seks te hebben, dan scheurt het zo weer open.”

Anne heeft een achtergrond in de verpleegkunde en Leila in de psychologie, een ideale combi bij het beantwoorden van de vragen, maar als deze te persoonlijke of echt heel medisch zijn, verwijzen ze altijd door naar de dokter, verzekeren ze, ,,via Instagram kunnen we natuurlijk niet precies zien wat er aan de hand is, of daaronder.”

Laagdrempelig

Ze doorbreken graag taboes en dan niet de clichés als ‘anale seks ofzo’, maar de onbewuste taboes. Zoals tepelhaar. ,,Zeker 30 procent van de vrouwen heeft het en je kunt het gewoon weghalen met een pincet, mocht je eraan storen.” Mooi is dat dankzij dit open tweetal ‘seksdingen’ veel meer bespreekbaar en laagdrempelig worden. ,,Dan staan we op een feestje en komt iemand naar ons toe om te bedanken voor die tepelhaar-post, dat is superleuk.”

Sterker nog: hun Insta heeft tot inspiratie bij Annes moeder en diens vriendinnen geleid, ,,ze bespreken nu veel meer dan vroeger.” En ook Leila’s oma heeft tegenwoordig in haar hobbyclub weer meer gespreksonderwerpen. Want inderdaad, seks is niet aan leeftijd gebonden, ,,we krijgen vragen van mensen van twaalf tot honderd. Bij wijze van spreken dan.”

Of ze patat lusten

Grappen horen ze genoeg -,,jullie praktijklessen zijn zeker wel een feestje”-, oneerbare voorstellen ook, ,,of we worden op date gevraagd, alsof een gast denkt dat we ook alles zelf doen waarover we schrijven.” Leila is trouwens nog vrijgezel, zegt Anne met een knipoog, waarop Leila meteen inspringt ,,ik ben veel te druk voor een relatie nu!”

We lullen wel over seks, lichten ze hun videoserie bij Metro toe, (of sex, met een x, staat tenslotte net wat sexyer), maar het is zeker niet dom lullen, of plat. Ze weten waar ze over praten, ,,we doen grondig onderzoek en komen met interessante weetjes, zoals dat 1 op de 4 mensen in een relatie liever masturbeert dan vrijt. Of hoe zat het ook alweer? Kijk anders maar naar onze eerste video, dan weet je het precies!”

Of het bij hen ten slotte net zo is als de snackbarman die na een dag frituren geen trek meer heeft in een frietje? Ze proesten het synchroon uit en schudden hun hoofd. ,,We lusten gelukkig nog altijd patat.”

Elke zaterdag om 16:00 uur verschijnt een nieuwe Lullen over Sex!