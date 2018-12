Amsterdam gaat 500 uitgeprocedeerden opvangen

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink laat woensdag weten dat Amsterdam 500 plekken voor 24-uursopvang gaat inrichtingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze mogen er maximaal anderhalf jaar blijven en kunnen die tijd gebruiken om over hun opties na te denken en aan hun zaak te werken.

Tijdens de opvangperiode kijkt de asielzoeker met juristen of een verblijfsvergunning toch haalbaar is. Is het niet zo, dan wordt gericht aan terugkeer gewerkt. „Werken aan perspectief is het kernbegrip en mensen krijgen hier de tijd en de ruimte voor", aldus de wethouder. De bedoeling is dat er voldoende doorstroming is.

Eerlijk verdeeld

Gemikt wordt op kleine locaties voor vijftig tot tachtig personen „eerlijk verdeeld over de stad, niet alleen in de goedkope wijken, maar in elk stadsdeel." De opvangplaatsen moeten in juli 2019 open zijn. Aan het plan hebben verschillende organisaties van vluchtelingen en uitgeprocedeerden meegewerkt, waaronder We Are Here. Groot Wassink hoopt dan ook de regeling een eind maakt aan kraakacties van zulke groepen.

Met de nieuwe aanpak wordt Amsterdam waarschijnlijk een van de vijf gemeenten waar een proef gaat draaien met 24-uursopvang. De wethouder gaat daarover volgende maand praten met staatssecretaris Mark Harbers (Migratie). Uit de proef moet een landelijke regeling rollen, die in de plaats komt van de verschillende vormen van 'bed-bad-brood'-opvang. Daarover is altijd veel discussie geweest.