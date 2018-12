Agent redt bevallende vrouw tijdens bosbrand

De bosbranden teisterden Californië en voor Anastasia Skinner leek het er zelfs op dat haar laatste uurtje geslagen had. De zwangere vrouw was samen met haar twee honden was haar huis ontvlucht, maar het leek niet goed af te lopen.

Weeën

Terwijl ze in de file stond, kwamen langzaam haar weeën opzetten. Dit terwijl ze eigenlijk pas een maand later zou moeten bevallen. Schijnbaar had het inademen van de rook de weeën in gang gezet. Dit terwijl haar zwangerschap al te boek stond als risicovol, omdat ze eerder miskramen had gehad en erfelijke aandoeningen heeft. Hierdoor leek een bevalling in het ziekenhuis noodzakelijk, maar tegelijkertijd onhaalbaar.

,,Ik dacht dat ik het niet ging halen", zegt de 25-jarige Amerikaanse tegenover het persbureau AP. ,,Ik heb mijn man gebeld en afscheid genomen. Hem gevraagd om tegen de kinderen te zeggen dat ik van ze hou. Dat ze me niet moeten vergeten."

Toch werd ze gered. Een motorrijder zag dat de vrouw problemen had en schakelde agent Mickey Huber in. Deze wist uiteindelijk de weg vrij te maken en probeerde Skinner op haar gemak te stellen. ,,Ik ben een kerel, ik weet niet hoe dit voor jou aanvoelt, maar ik zal proberen je erdoorheen te helpen."

Zoele Mickey Skinner

De twee bereikten uiteindelijk op tijd het ziekenhuis, waar niet veel later het meisje werd geboren. Met de naam Zoele Mickey Skinner werd de baby vernoemd naar de man die haar en haar moeder zo enorm geholpen had. ,,Het was een dag met 1000 emoties, maar dit krijg ik nooit meer uit mijn hoofd", zo zegt Huber vereerd.

Voor Skinner was het een hele opluchting, al verloren ze door de brand wel hun huis en vele spullen. ,,Onze hele geschiedenis en wat we als gezin waren, is gewoon weg", zo blikt ze nu een paar weken later terug. ,,Iedereen heeft het gered, ook de dieren. Alle spullen kunnen we vervangen, maar elkaar kunnen we niet vervangen."