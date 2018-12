Afgelegen eiland met duizenden pinguïns te koop

Pebble Island staat te koop! Het is een afgelegen stukje eiland in de buurt van Argentinië, met tienduizenden pinguïns om je gezelschap te houden. Het eiland is onderdeel van de Falklandeilanden, en eigendom van de familie van de Brit Sam Harris.

Het is voor de familie na 150 jaar niet meer mogelijk om het eiland te beheren. Aan RTL Nieuws vertelt Harris over de prachtige plek. „Denk aan kilometers lang wit strand, bergen en 42 verschillende soorten vogels.” Harris vervolgt dat er naast zeeleeuwen en wilde paarden, „ook tienduizenden zeer nieuwsgierige pinguïns wonen.”

Natuurliefhebbers

Harris is de achterkleinzoon van de oorspronkelijke koper. Hij bezocht het eiland voor het laatst in 2011, samen met zijn vrouw. De reis naar het eiland begint in Wales en duurt maar liefst 48 uur.

Pebble Island is 32 kilometer lang en 6 kilometer breed. Voor natuurliefhebbers is het eiland volgens Harris uitermate geschikt. „In tegenstelling tot de rest van de Falklandeilanden regent het er niet zo vaak. Er staan een grote boerderij en wat primitieve huisjes, die aan toeristen worden verhuurd. Eens in de zes weken komt een boot langs het eiland voor bevoorrading. Een grote winkelketen levert op bestelling eten op het eiland met een vliegtuig.”

Toekomstig eigenaar

De familie kocht het eiland in 1869 voor 400 Britse ponden. Hoeveel het eiland nu waard is, is nog onduidelijk. Harris zegt echter meer waarde te hechten aan het plan van de toekomstig eigenaar om het eiland verder te ontwikkelen en de natuur te onderhouden. „Dat is voor ons belangrijker dan hoe hoog het bod uiteindelijk is.”