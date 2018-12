Actiegroep bezorgt brief bij Griekse regering

De actiegroep We Gaan Ze Halen is in de Griekse hoofdstad Athene aangekomen. Rond het middaguur gaf de groep een brief in het Griekse parlement. De brief is gericht aan premier Alexis Tsipras en minister van Immigratie Dimitris Vitsas.

De actievoerders zijn inmiddels in Griekenland gearriveerd. Foto: ANP.

Humanitaire ramp

Het plan is om een deel van de vluchtelingen van de Griekse eilanden naar Nederland te halen. Met deze eerste actie wil de groep 150 man naar Nederland vervoeren, in totaal moeten er duizend vluchtelingen mee. De actiegroep is van mening dat er een humanitaire ramp gaande is in Griekenland en het is volgens theoloog en kunstenaar Rikko Voorberg „hoog tijd dat er weer iets wordt gedaan". Voorberg is een van de initiatiefnemers van de actie en Metro sprak eerder met hem over de actie.

„Onmenselijk", noemt Voorberg het. „In een BBC-docu was te zien hoe jonge kinderen zelfmoord proberen te plegen, dan kun je toch niet meer wegkijken?” Want dat is precies wat Europa nu doet, en ergens snapt hij dat ook wel, „juist omdat we helemaal niets kunnen doen, je voelt je dan zo machteloos”.

Teruggestuurd

De speciaal aangeschafte bus voor de actie bleek de barre tocht echter niet aan te kunnen: onderweg stopte hij ermee. Zo'n zestig actievoerders zijn met tientallen personenauto's doorgereden naar Athene.

We Gaan Ze Halen verwacht op Tweede Kerstdag weer huiswaarts te keren. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) heeft eerder deze week laten weten dat de asielzoekers worden teruggestuurd naar Griekenland, als het ze lukt om hier te komen.