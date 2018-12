Aantal gedode journalisten gestegen in 2018

In 2018 zijn 94 journalisten en mensen met wie ze samenwerkten door geweld om het leven gekomen. Dat zijn er twaalf meer dan vorig jaar, meldt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Het is sinds drie jaar dat het aantal mediaslachtoffers weer stijgt.

De meeste doden vielen in Afghanistan. Daar kwamen 16 journalisten en andere medewerkers van media om het leven. Mexico volgt met elf slachtoffers. In Europa zijn vier journalisten gedood. Dat was in Frankrijk, Bulgarije, Turkije en Slowakije.

Khashoggi

Het dieptepunt dit jaar was de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd in oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Sindsdien wordt er volop gewezen en gediscussieerd over wie de man vermoorde.

Ook de moord op de Bulgaarse tv-correspondent Viktoria Marinova werd aanvankelijk breed uitgemeten in de media. Al bleek later dat zij vooral op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was en dat het niet vanwege haar kritische werk was dat ze werd omgelegd.