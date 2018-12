3FM Serious Request: Lifeline van start gegaan.

Zes dj’s, zes mobiele radiostudio’s en zes paar stevige wandelschoenen. Vandaag is de jaarlijkse actie 3FM Serious Request van start gegaan. Dit keer zonder het Glazen Huis, maar met drie enthousiaste dj-duo’s.

Voor het eerste dj-duo dat van start ging, Sander Hoogendoorn en Eva Koreman, begint de wandeltocht om 21.00 uur vanavond op het dan donkere Vlieland. Daar leggen zij hun eerste kilometers af. Het duo Rob Janssen en Jorien Renkema volgt al snel. Zij beginnen aan hun tocht in het holst van de nacht in het Limburgse Weert. En morgenochtend om 09.00 uur als jij of net aan het ontbijt zit of al zuchtend in de file staat, gaat het duo Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen van start in Hengelo.

De drie deelnemende dj-duo’s gaan in een week tijd vanaf verschillende uithoeken van ons land naar het 3FM Serious Request hoofdkantoor in Utrecht lopen. Dat is dus een tikkeltje anders dan de actie normaal gesproken verloopt. Het Glazen Huis dat de afgelopen 14 jaar symbool stond voor de actie, is er dit jaar niet meer. Er is bewust voor gekozen om het initiatief dit jaar om te dopen tot: 3FM Serious Request Lifeline. De dj’s trekken te voet het land door en komen zo allerlei mensen, acties en verhalen tegen. Zo proberen ze meer aandacht te geven aan de initiatieven die overal op poten gezet worden en meer mensen te motiveren om ook iets te ondernemen.

Goede doelen

Elk jaar is er een goed doel waar geld voor ingezameld wordt. Zo werd er vorig jaar ruim vijf miljoen euro opgehaald voor de hereniging van families die uit elkaar zijn gehaald door oorlog en conflict. Dit jaar zijn er maar liefst drie goede doelen waar je geld voor op kunt halen in plaats van één. Je kunt dus of zelf kiezen aan welk doel je geld doneert of het geld verdelen over de drie verschillende doelen. De goede doelen waar je dit jaar voor in actie kunt komen zijn; bescherming tegen natuurgeweld, reanimatie in Nederland en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Wat kun je allemaal doen om je steentje bij te dragen? Zoals elk jaar kun je gewoon plaatjes aanvragen. Ook kun je nog steeds online en telefonisch geld doneren. Mocht je echt je handen uit de mouwen willen steken, dan kun je natuurlijk altijd je eigen actie opzetten. Van het verkopen van je kleding tot rondgaan met een collectebus, alles kan. Is dit alles niks voor jou maar ben je wel bereid om geld te besteden aan een bijzonder item of een leuke ervaring? Check dan de veiling van 3FM Serious Request.

5 bijzondere veilingitems

Om je een idee je geven van de items die je kunt kopen, hebben we vijf bijzondere items voor je op een rijtje gezet.

Bezoek aan de studio van Armin van Buuren. Foto: NPO 3FM.

Bezoek aan de studio van Armin van Buuren

In de A State Of Trance Studio in Amsterdam neemt dj Armin van Buuren wekelijks zijn eigen radioshow op. Hoe tof is het om dat mee te mogen maken. En dat niet alleen je hebt tijdens je bezoek aan de studio ook een meet-and-greet met Nederlands eigen trots, Armin van Buuren.

Fender gitaar gesigneerd door Brendon Urie. Foto: NPO 3FM.

Fender gitaar gesigneerd door Brendon Urie

Altijd al lekker willen jammen op een unieke fender? Dit is je kans. Brendon Urie leadzanger van de band Panic! At The Disco heeft deze gitaar speciaal voor jou gesigneerd. En dat niet alleen je krijgt er ook nog een plectrum van Panic! At The Disco en een gitaarcase bij.

Een dag mee op tour met Haevn. Foto: NPO 3FM.

Een dag mee op tour met Haevn

Het tourleven van een echte artiest is voor de ‘gewone’ medemens vaak moeilijk voor te stellen. Daar kan verandering in komen. Je kunt bieden op een dag touren met de band HAEVN. Jij en je beste vriend/vriendin krijgen twee tickets voor een concert naar keuze van de City Lights Tour in 2019. Ook mag je bij de soundcheck aanwezig zijn, krijg je een goodiebag en kun je toffe foto’s met de band maken. En als kers op de taart mag je eten en chillen met de band vanaf het moment dat ze bij de venue aankomen tot na afloop van het concert.

Vip-pakket Lowlands inclusief backstage tour. Foto: Bart Heemskerk.

Vip-pakket Lowlands inclusief backstage tour

Ben je dol op festivals of sta je juist te springen om een keer naar een festival te gaan? Laat deze kans dan niet lopen. Je krijgt twee tickets voor Lowlands 2019, twee Lowlands-shirts, backstage parking en een backstage tour.

Gesigneerd FC Barcelona shirt van Lieke Martens. Foto: NPO 3FM.

Gesigneerd FC Barcelona shirt van Lieke Martens

Ben jij stiekem al jaren fan van de Oranje Leeuwinnen en Lieke Martens in het bijzonder? Hoe tof zou het dan zijn om een door haar gesigneerd FC Barcelona shirt te hebben. Het shirt is niet gedragen en heeft maat S. Is dit te klein? No worries, je kunt het shirt altijd in een toffe lijst doen en aan de muur of boven je bed hangen.