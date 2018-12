12-jarige Bas op schema voor stationspianorecord

Ga er maar aan staan: in een dag op alle stationspiano's van Nederland spelen. Van Maastricht tot Rotterdam, van Almere tot Enschede. De 12-jarige Bas Schipper uit Veendam is zaterdag bezig met zijn recordpoging en benefietactie door het hele land te verblijden met een stukje pianospel.

Hij wil hiermee geld ophalen voor het Diabetesfonds, het is een lange dag voor de scholier. Om 6.00 's ochtends begon de recordpoging en iets na middernacht zal de laatste uitvoering hebben. Metro sprak met hem op station Enschede.

Bas achter het kapotte instrument op station Enschede ©Jelmer Visser

Strak schema

Met nog drie stations te gaan loopt alles precies volgens planning. Nog geen minuut vertraging na meer dan 12 uur reizen met de NS, dat is natuurlijk Kerstwondertje op zich. „We zijn erg blij dat alles precies volgens schema gaat", aldus Bas die de dag van zijn leven heeft. „We sliepen in een hotel vlakbij station Maastricht waardoor ik bijna meteen kon beginnen vanochtend."

Op een druilerig en donker station Enschede staat de 12-jarige jongen met zijn kenmerkende hoedje in een knalgele NS-hoodie te glunderen. Om hem heen heeft zich een groepje belangstellenden verzameld. Ondanks zijn pittige reisschema maakt hij met iedereen een praatje en is hij absoluut niet te beroerd om een selfie te schieten met omstanders. Verlegen is hij totaal niet en hij geniet zichtbaar van het succes dat zijn actie teweeg brengt.

Van Maastricht reisde hij naar Breda, om vervolgens via Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal de vier Amsterdamse piano's te bespelen. Iets na het middaguur was Almere aan de beurt, gevolgd door Utrecht Centraal, Arnhem Centraal en Nijmegen. Inmiddels is in Enschede de avond aangebroken.

Metro is niet de enige die met hem wil spreken ©Jelmer Visser

Defect instrument

Enschede is de dertiende halte van de zestien, het getal dertien blijkt ook nu weer een ongeluksgetal te zijn. Ondanks pogingen van de Tukkers om de piano te repareren, mocht niks meer baten. Toen hij begon met spelen wist hij direct dat er op dit instrument geen prijswinnende concerten op gegeven konden worden. „Omdat hij buiten staat, is er waarschijnlijk vocht in gekomen", denkt Bas, „Zonde."

Toch heeft hij nog wel iets dat op een liedje leek op de defecte klavier gespeeld. „Ja zag direct al dat hij heel onzeker ging spelen," zo verklaart Wanda Catsman van het Diabetes Fonds die de jongen begeleidt. Zij is helemaal in haar nopjes met het initiatief. „Hij kwam er zelf mee en wij zorgen ervoor dat hij zich alleen maar met pianospel bezig moet houden. Hij doet het geweldig."

Ondanks deze lichte tegenvaller, mag dit de sfeer absoluut niet drukken. Een oudere man, die zelf ook diabetes heeft, komt naar Bas toegelopen om zijn actie te prijzen. „Ik vind het zo goed dat je dit doet," zegt hij. De 12-jarige maakt dingen los met zijn actie, kinderen willen met hem op de foto. BN'er in wording? De toekomst zal het zeggen.

De 12-jarige jongen haalde al 28.483 euro op ©Jelmer Visser

Gulle giften

De jonge Veendammer ging over op zijn stationspianotour om aandacht te vragen voor diabetes. Zijn zus Laura lijdt aan diabetes type 1, hierdoor ziet hij elke dag weer hoe lastig het is om te leven met deze chronische ziekte. Met zijn actie wil hij geld in te zamelen voor het Diabetesfonds. „Via mijn online pagina geld wordt geld inzamelend, zodat mijn zus en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen genezen”

Hoeveel is er al opgehaald? „Even kijken op de donatiepagina", zegt Catsman die sinds Utrecht Centraal met hem meereist. „Op dit moment 28.483 euro!." Bas die meeluistert is enthousiast. „Druk eens op verversen, misschien is het dan nog wel meer!" Zo gezegd zo gedaan, de teamleider van het Diabetesfonds ververst de pagina en ja hoor! Weer enkele tientjes extra.

Veel mensen vergelijken de actie met Serious Request, Catsman kan zich hier wel in vinden. „Ja, zo rond de feestdagen geld inzamelen voor een goed doel is voor veel mensen een soort traditie. „Maar mijn complimenten gaan vooral uit naar Bas zelf, hij heeft het helemaal zelf opgezet. Indrukwekkend voor een 12-jarige."

Bas in het middelpunt van de belangstelling ©Jelmer Visser

En weer door

Met nog drie stops te gaan is om iets over achten alweer tijd om te vertrekken. De knalblauwe stoptrein van Keolis staat op hen te wachten, met een paar tassen van de AH2Go in de hand, verlaat het gezelschap Enschede weer. Nog drie haltes te gaan: Zwolle waar hij samen zal spelen met pianist Hans Jansen door naar Leeuwarden en dan nog eindstation Groningen. Als alles volgens schema verloopt zal Bas om 01.10 aankomen in zijn woonplaats Veendam.

Hij heeft dan 17 uur lang alleen maar met de trein gereisd en piano gespeeld. Van vermoeidheid en vertraging is in elk geval na 14 uur nog geen enkele sprake. De huidige recordhouder is Ernesto Dennis uit Hilversum die in 19 uur en een kwartier zijn tour langs alle piano's aflegde. Mocht Bas zaterdagavond geen vertraging in het noorden oplopen dan is hij de nieuwe recordhouder.

Record of niet, de actie is nu al een enorm succes. Inmiddels is de 30.000 euro gepasseerd. Wil je ook een donatie doen? Dat kan via de website van Diabeatit.