100.000 handtekeningen tegen btw-verhoging

In het nieuwe jaar gaat de btw op groente en fruit omhoog van 6 naar 9 procent. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat deze heffing verdwijnt en zijn daarom een campagne gestart. Zondagochtend werd de grens van 100.000 handtekeningen bereikt.

Overgewicht en zorgkosten

Volgens de voedselwaakhond gaat er iets vreselijk mis met het eten in de supermarkt. „Sinds de eeuwwisseling is suiker 18 procent goedkoper geworden, maar zijn groenten (50 procent) en fruit ( 41 procent) juist enorm in prijs gestegen. Je zou verwachten dat de overheid ingrijpt om ervoor te zorgen dat gezond eten niet duurder wordt. Maar ze doet juist het tegenovergestelde.”

Dit zorgt volgens Foodwatch voor ongezond eetgedrag, en zal uiteindelijk leiden tot overgewicht en hogere zorgkosten. Het AD schrijft dat de voedselwaakhond de duizenden steunbetuigingen voor de actie heeft gemaild naar kamerleden van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Groter pakket

Het is niet voor het eerst dat men in opstand komt tegen de btw-maatregel. Het verzet leeft nu weer op, omdat de maatregel vanaf het nieuwe jaar in werking zal treden. Wetenschappers, artsen en consumentenorganisaties waarschuwden eerder al voor de invoering van deze maatregel.

In het regeerakkoord staat vastgelegd dat het laagste btw-tarief omhoog gaat van 6 naar 9 procent. Het gaat in dit geval onder andere om dagelijkse boodschappen. De maatregel is onderdeel van een groter pakket. Veel andere belastingen gaan juist omlaag.