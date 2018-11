Zoon (15) wurgt moeder na ruzie over slecht cijfer

We kunnen allemaal beamen dat het brengen van een slecht cijfer thuis niet altijd in goede aarde viel en wel eens de nodige woordenwisselingen opleverde. In dit Amerikaanse gezin pakte dat echter wel even heel dramatisch uit. Daar heeft een vijftienjarige jongen, genaamd Ramos, in de Amerikaanse staat Florida zijn moeder gewurgd na een ruzie over een slecht cijfer, waarna zijn moeder overleed.

Nadat Ramos haar had gewurgd, ging hij een kruiwagen halen om haar lichaam mee te kunnen vervoeren. Toen bleek dat zijn moeder nog leefde, wurgde hij haar opnieuw. Hij begroef het lichaam van de 46-jarige Gail Cleavenger daarna op kampvuurterrein van de kerk in zijn buurt, melden lokale media. Daarna belde hij twee vrienden op om hem te komen helpen. Ze gooiden het huis overhoop zodat de situatie op een inbraak zou lijken. De vader was tijdens de moord op zakenreis.

Trots als een pauw

Ramos belde bij thuiskomst het noodnummer om te vertellen dat er bij hem thuis iets vreselijks was gebeurd. „Een Oscar-waardig telefoongesprek”, zo vond hij achteraf zelf, aldus Sheriff Mike Chitwood van het dorpje DeBary. Sheriff Chitwood zegt dat Ramos na zijn arrestatie zo trots als een pauw vertelde hoe hij te werk was gegaan. De rechercheur die Ramos verhoorde, zegt dat de jongen heel berekenend te werk ging. „In al het werk dat ik heb gedaan", zei hij, „is hij waarschijnlijk een van de drie grootste sociopaten die ik ben tegengekomen.”

Moorddetective

Dat is te verklaren door de klassen die Ramos volgt, hij is namelijk bezig met een 'criminal justice' klas aan University High. „Hij wil een moorddecetive worden”, legt Chitwoord uit. „Het is duidelijk dat hij daar voordeel van gehad heeft tijdens het uitvoeren van deze gruwelijke daad”. De moeder en zoon hebben nooit eerder heftige problemen gehad.