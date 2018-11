Zo kun je iemand óók ten huwelijk vragen

Als je gisteravond Expeditie Robinson hebt gezien (of gewoon op internet hebt gekeken vandaag) dan weet je dat er gisteravond live een huwelijksaanzoek is gedaan in de Eilandraad. Door wie en wat het antwoord was, houden we nog even stil. Wat Metro wel heeft gedaan, is de meest legendarische huwelijksaanzoeken van het afgelopen jaar voor je op een rij gezet. Heb je Expeditie Robinson gemist en nog niet teruggezien? Let dan op, want onderaan dit stuk komt het huwelijksaanzoek bij de Eilandraad aan bod.

Emmy Awards

Een Emmy winnen is op zich al een feestje, maar regisseur Glenn Weiss besloot er een spektakel van te maken. Bij de Emmy Awards in september dit jaar maakte hij van de gelegenheid gebruik door zijn vriendin Jan Svendsen ten huwelijk te vragen.

Nadat Weiss zijn Emmy in ontvangst had genomen, vertelde hij aan het publiek dat de winst dubbel voelde omdat hij zijn moeder net verloren was. Toen hij zijn vriendin Svendsen bedankte, zei hij dat hij haar liever niet zijn vriendin maar zijn vrouw wilde noemen. Met tranen in haar ogen liep Svendsen het podium op, waarna Weiss de ring van zijn overleden moeder om haar vinger schoof. Hij moest eerst nog wel iets kwijt: „Voor mijn zussen en broers: ik heb ‘m niet gepikt, papa weet dat ik ‘m heb.”

Vanaf ongeveer 02:00 begint Weiss aan zijn toespraak:

Huwelijksaanzoek Yosemite

De foto van dit perfecte huwelijksaanzoek ging vorige maand het hele internet over. Te zien was hoe tegen het decor van bergen en dromerig tegenlicht Yosemite National Park Californië een man zijn geliefde ten huwelijk vroeg. Fotograaf Matthew Dippel wist het romantische koppel vast te leggen op camera. Maar toen hij hen wilde inlichten over de foto, waren ze spoorloos.

Dippel deelde de foto op social media en begon een zoektocht naar het stel. De oorspronkelijke post werd bijna 200.000 keer gedeeld en ook via andere kanalen werd de foto verspreid. De fotograaf had succes, want in het laatste weekend van oktober vond hij het koppel. Het ging om Charlie Bear en zijn partner Melissa. Hoewel het een tweede aanzoek was van Charlie aan Melissa, was het zeker zo romantisch!

Concert Christina Aguilera

Ten huwelijk gevraagd worden op het concert van een grote superster en dan legt de zangeres de boel ook nog even stil voor je, dat klinkt als ieders droom. Het overkwam de Amerikaanse Mike Lear. Samen met zijn vriend Ben was hij naar het concert van Christina Aguilera. Ben had van te voren aan de zangeres laten weten dat hij zijn vriend ten huwelijk ging vragen.

Na het nummer Unless it’s With You riep Aguilera de twee tortelduifjes het podium op. Mike was nu al totaal in shock, maar had nog geen idee wat hem te wachten stond. Voor zijn neus bedankte Ben de zangeres voor alle inspiratie die ze zijn vriend had gebracht en draaide hij vervolgens om naar Mike. „Zes jaar geleden vroeg je mij ten huwelijk en zei ik ja. Vanavond, voor Christina, ga ik je dezelfde vraag stellen.” Mike twijfelde natuurlijk geen moment en zei volmondig ja, waarna een enthousiaste felicitatie van Aguilera volgde: „O my God, gefeliciteerd!”

Vanaf 06:18 begint Christina Aguilera te vertellen over haar bijzondere gasten:

Expeditie Robinson

Weggestemd worden uit Expeditie Robinson is natuurlijk niet heel leuk. ‘Robinson’-afvaller Robin probeerde er tijdens de Eilandpraat donderdagavond toch nog iets moois van te maken. En dat is hem aardig goed gelukt.

Te zien was een ‘biecht’ van Robin waarin hij de liefde aan haar verklaarde. Vervolgens werd er weer overgeschakeld naar de studio, waar de smoorverliefde havenarbeider op zijn knieën ging voor zijn vriendin. Met een zelfgeknutselde ring in zijn handen, zei hij: „Wat moet een Tarzan zonder Jane?” En zijn vriendin kon daarop maar één woord zeggen: “Ja!”

Hier kan je het hele fragment terugkijken