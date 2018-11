Zeven tips om snel geld te besparen

Vanaf vandaag ligt hij weer in de schappen, de nieuwe Quote 500. Het is de lijst der lijsten waar je op wilt staan. Immers, als je erop staat, boer je goed! De nummer 1 op de lijst, in de naam van Charlene de Carvalho-Heineken, heeft een bedrag van 12,8 miljard (!) euro op de rekening staan.

Er staan niet heel veel bekende Nederlanders op de lijst en zeker geen bekende zangers of zangeressen. Van de Nederlandse dj’s, hoe goed ze het internationaal ook doen, heeft alleen Tiësto een plekje (294) kunnen bemachtigen. Dat er geen voetballers of zangers op de lijst staan, komt volgens hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck omdat veel artiesten en sporters in loondienst zijn. Daarmee kun je ook een aardig zakcentje binnenharken, maar de ondergrens van de Quote 500 ligt op 80 miljoen euro en daar komen vele artiesten lang niet aan.

Televisie

Je moet echt een ondernemer zijn, wil je genoeg geld verdienen om een plek op de lijst te bemachtigen. BN’ers die ondernemer zijn, bewegen zich in de wereld van de televisie. Namen als Reinout Oerlemans (241), Joop van den Ende (14) en John de Mol (4) passeren dan de revue. Andere opvallende namen zijn Mabel van Oranje-Nassau (149) die nieuw in de lijst is gekomen doordat ze slim heeft geïnvesteerd in bedrijf Ayden en de gehele koninklijke familie die met een bezit van 1,1 miljard op plek 11 staat.

'Geld is emotie'

Enfin, hartstikke leuk, al die multimiljardairs op een rijtje, maar hoe kunnen wij zelf ervoor zorgen dat er een zakcentje overblijft aan het einde van de maand? Of dat we in elk geval er voor kunnen zorgen dat we geen schulden oplopen? Hier een aantal makkelijke tips om op je geld te letten, gegeven door Maaike Frankena die lifeskill-trainingen geeft en ook altijd het kopje ‘geld’ bespreekt.

Dat is belangrijk, zegt ze. Want ‘geld is emotie’. Frankena: „En daar laten we ons door leiden. We kijken constant om ons geen en analyseren: ‘Jij bent rijk, ik ben arm, ik moet ook een Nike-shirt hebben anders ben ik minder’. Daardoor gaan we stomme beslissingen nemen en kopen we spullen die we beter in de schappen konden laten liggen.”

Tip 1: Vakken

„De allereerste tip is om je geld in te delen in vakken”, vervolgt ze. „Stel je krijgt honderd euro, leg daar 25 procent van opzij. Deel ook die 25 procent op. Besluit bijvoorbeeld om 10 procent daarvan echt alleen te gebruiken om dure spullen aan te schaffen zoals bijvoorbeeld een telefoon. De overgebleven 75 procent kun je uitgeven aan wat je wilt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat we dat toch wel doen met het overgrote deel van onze inkomsten. Maar bekijk vooral je eigen situatie en besluit aan de hand daarvan hoeveel geld je uit mag geven aan eten en andere spullen. Misschien verdien je wel zoveel dat je ook 40 procent opzij kan leggen.”

Tip 2: Cash

Ook zegt Frankena dat je beter je pinpas opzij kan leggen, en cash mee moet nemen naar bijvoorbeeld de supermarkt. „Je kent het vast wel dat je voor een brood en druiven naar de supermarkt gaat, om er vervolgens met twee boodschappentassen uit te komen. Dat kun je voorkomen door cash mee te nemen. Zodoende weet je zeker dat je niet over dat bedrag kunt gaan en houd je het ook bij de boodschappen waarvoor je in eerste instantie kwam. Het gepin gaat hard, je ziet niet goed wat je uitgeeft als je overal pint. Als je voor jezelf een bedrag per week pint, houd je het overzicht. Als je dat een paar maanden doet, wordt het een gewoonte. Overigens, de grootste tip van allen is: ga nooit met honger naar de supermarkt!”

Tip 3: Online shoppen

„En heel veel jongeren doen het al en zijn er goed in: online shoppen. Vooral doen!”, meent Frankena. „Online is heel veel te vinden wat voor jongeren echt interessant is en het is bovendien een stuk goedkoper. Sorry voor alle retailers, ik hoop niet dat ik er nu een aantal op mijn dak krijg, haha. Er is nog een ander voordeel, je laat je namelijk niet opjutten door anderen of de omgeving. Je bedenkt wat je moet hebben en daarvoor kom je. Dat leuke vest dat naast die winterjas hangt, zie je niet als je online shopt. En bedenk ook, als je nog jong bent en weet dat je nog gaat groeien, koop dan niet te veel want misschien pas je er over een half jaar niet meer in.”

Tip 4: Terugvragen

Dan is er nog een ander ding dat jongeren vaak vergeten of niet eens weten, zegt Frankena. „Het zou maar zo kunnen zijn dat je via de belasting nog iets terug kunt krijgen van je bijbaantje. Jij en de werkgever betalen namelijk allerlei premies. Natuurlijk is het afhankelijk van allerlei factoren of je wel of niet iets terugkrijgt, maar het is het proberen waard. Online is er een speciaal formulier dat je in kunt vullen als je nog geen 18 bent. Dat kan tot vijf jaar na je bijbaan.”

Tip 5: Toeslagen

„Jongeren ouder dan 18 hebben recht op bepaalde toeslagen", vervolgt ze. „Ook daarvoor kun je bij de Belastingdienst terecht. Zij benaderen jou niet met alle voordelen die je eventueel hebt, daar moet je zelf om vragen. Die informatie moeten ze jou ook geven want de Belastingdienst mag niet liegen. Ze zijn juist heel eerlijk. In een beetje gemeente zijn er ook jongeren informatiepunten (JIP) waar je geholpen kan worden. Ga daar vooral eens naartoe want het is zonde dat je allerlei dingen betaalt en het daar laat liggen. Wie weet krijg je wat terug, elke euro is meegenomen.”

Tip 6: Ouders

Als je zelf niet zo goed bent in sparen, dan kun je ook je ouders erbij betrekken. Frankena: „Maak afspraken met je ouders. Geef hen een deel en houd zelf een deel. Dan weet je dat het niet uitgegeven wordt. Dat is ook handig voor als je moeder jarig is. En geloof mij, die vindt het ook leuk om op haar verjaardag een cadeau te krijgen van jouw geld in plaats van andersom.”

Tip 7: Emotie achterwege laten

„En bedenk goed: het zijn maar cijfertjes”, zegt Frankena over de laatste tip die ze heeft. „Laat je dus niet leiden door emotie, haal dat weg. Zo voorkom je dat je rare keuzes maakt en bedenkt dat je van alles moet hebben. Heel zwart-wit gezegd: tenzij het de lucht in je kamer is die plotseling op is, moet je niks! Bedenk dat alles een keuze is. En ja, je gaat wel eens op je plaat met geld. Iedereen doet dat en dat maakt niet uit, daar leer je van. Maar zorg dat je alleen het geld uitgeeft dat je hebt. Op is op.”