Zeker 40.000 toeristen de sjaak door reisbureau

Officeel is anderhalve maand geleden onze herfst al begonnen, en werken we toe naar het laatste seizoen van 2018: de winter. Maar als we naar buiten kijken, merken we daar nog niet zo enorm veel van. En dat blijft nog even zo: er staan ons weer enkele warmere dagen te wachten. Dat komt doordat er bijzonder zachte lucht vanuit Italië op komst is, dat meldt Weeronline.

Vanaf zondag kunnen we genieten van temperaturen die hoger liggen dan gemiddeld voor een dag in november. Het wordt zo'n 12 tot 14 graden, terwijl 11 graden normaal is. Dinsdag en woensdag worden de warmste dagen van de week, met temperaturen tussen 14 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Lokaal wordt zelfs de 20 graden aangetikt en dat is uitermate bijzonder voor november. Het Weeronline-weermodel berekent voor De Bilt dinsdag een maximumtemperatuur van 16,8 graden. Dat komt dicht in de buurt van het officiële dagrecord van 6 november 2015, toen werd het 17,1 graden.