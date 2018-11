Zara maakt levend haar eigen begrafenis mee

Levend in een doodskist liggen en je eigen begrafenis meemaken. Het lijkt een nachtmerrie, maar de Vlaamse Zara Couton (20) gaat het aanstaande zaterdag mee maken. De nepuitvaart is onderdeel van de campagne van Drive Up Safety en moet mensen bewust maken van de mogelijke gevolgen van gevaarlijk gedrag in het verkeer.

Verkeerscampagne

,,Mensen denken: mij overkomt het niet, maar iedereen moet weten dat dit de realiteit kan zijn," zegt Zara aan Het Laatste Nieuws. In het verzonnen verhaal fietste Zara s' nachts naar huis. Ze had het koud en wilde snel in bed liggen. Zara wachtte daarom niet tot het licht op groen sprong en stak het kruispunt over. Net als de auto die wél groen licht had. Zara was op slag dood.

Bovenstaand verhaal is verzonnen en Zara is gelukkig niet echt dood en haar begrafenis wordt in scène gezet. Het is onderdeel van een campagne van Drive Up Safety, die het aantal verkeersdoden in België naar beneden wil halen.

'Killfie'

De campagne is best choquerend, geeft Delphine Verstraeten van de Drive Up Safety toe. ,,Maar als we mensen vragen of ze alsjeblieft niet door het rood willen rijden of hun gordel willen dragen, heeft dat weinig tot geen effect. Een begrafenis van iemand die je goed kent, heeft dat wel. Daarom zijn we afgelopen zomer met een lijkwagen door Vlaanderen gereden en lieten we mensen een ‘killfie’ maken: een foto van zichzelf in de lijkwagen. De foto met de meeste likes won een begrafenis.” Zara won met haar killfie.

Zenuwachtig

De twintiger is best zenuwachtig voor haar begrafenis. Ze zal zelf in de kist moeten kruipen en die doodskist zal in een lijkwagen gelegd worden, die naar de Chirolokalen rijdt waar mijn begrafenis plaatsvindt. ,,Vriendinnen van mij zullen het woord nemen en mijn favoriete muziek zal gespeeld worden. Heel erg echt, dus. Al die tijd zal ik vooraan in een doodskist liggen.”