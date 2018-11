Webcamafperser Aydin C. wil nog steeds niet bekennen

Aydin C., de man die digitaal tientallen jonge meisjes zou hebben opgelicht en afgeperst, gaat ook in Canada geen schuld bekennen. Daar wordt hij berecht voor de afpersing van Amanda Todd, een 15-jarig meisje dat in 2012 na jaren van digitale stalking zelfmoord pleegde.

'Plea agreement'

Volgens de advocaat van C., Robert Malewicz, is C. „vastberaden" in Canada zich tegen de beschuldigingen te verweren en geen zogenaamd 'plea agreement' te sluiten. In ruil voor het bekennen van de afpersing zou C. een lagere straf kunnen krijgen. „Het standpunt dat hij onschuldig is, gaat hij ook daar naar voren brengen", zei de advocaat vrijdag voor het gerechtshof in Amsterdam.

Malewizc en zijn collega Chana Grijsen voeren daar vrijdag de verdediging van de veroordeelde webcamafperser. Dat gebeurt in het bijzijn van de 40-jarige C., tegen wie het Openbaar Ministerie (OM) donderdag in hoger beroep wegens de afpersing en oplichting van 34 jonge meisjes en vijf mannen net als vorig jaar bij de rechtbank bijna elf jaar cel eiste, de straf die hij in eerste aanleg uiteindelijk ook kreeg.

Verzoeken

De advocaten vroegen het hof C. alsnog toegang te geven tot al het digitale onderzoeksmateriaal in zijn zaak. „Alleen dan kan hij zijn verdediging goed en effectief voeren", aldus Malewicz. Omdat het OM niet alle onderzoeksgegevens heeft ingebracht is volgens hem niet „wettig en overtuigend" te concluderen dat zijn cliënt het toetsenbord bediende bij de reeks afpersingen. Het hof heeft tot nu toe op verzoek van het OM steeds geweigerd die toegang te verlenen.

Ook vroegen de raadslieden van C. het hof een door de politie ingezette 'keylogger' - speciale software die toetsaanslagen en muisklikken vastlegt en schermafbeeldingen maakt - als bewijs uit te sluiten. Volgens Grijsen is het middel tegen de regels in gebruikt en onbetrouwbaar gebleken. De advocaten verweten de opsporingsdiensten en het OM verder door C. aangedragen „alternatieve scenario's" niet serieus te hebben genomen.

De advocaten voeren vrijdag tot in de middag het woord. Het hof wil 14 december uitspraak doen.