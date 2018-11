Wauw: op een ruiten-acht-kaart staan drie achten!

Van Call Of Duty tot Battlefield V, games zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Naast vrijetijdsbesteding worden ze ook steeds meer gebruikt als educatiemethode. Zo kunnen kinderen door middel van spelletjes leren rekenen. Ook de nieuwe game Battlefield V kan volgens Stichting Herdenking 14 mei 1940 leerzame inzichten bieden. Toch promoot de stichting het schietspel niet.

,,Het is zeker niet de bedoeling dat we Battlefield V gaan promoten. De vraag van het ANP was indertijd: ,,Gaan jullie het uitkomen van het spel tegenhouden?’’ Ik zei: ,,Nou het lijkt me knap als je dat tegen kunt houden. En als het spel er toch komt, kunnen we er net zo goed gebruik van maken. We willen met gamers in contact komen en kijken wat zij weten over het bombardement van Rotterdam”, vertelt Frank Migchielsen, lid van Stichting Herdenking 14 mei 1940. De stichting die de herdenking van het bombardement op Rotterdam organiseert probeert zo in contact te komen met jongeren. Iets wat tot nog toe niet makkelijk gaat.

,,Wij zijn natuurlijk een groepje oudere mensen, dat maakt het moeilijk om in contact te komen met jongere mensen. Jongeren leven namelijk meer op social media.” Ondanks de generatiekloof is het volgens Migchielsen wel belangrijk, dat Rotterdamse jongeren meer weten over hun stad. ,,Ken je stad, ken je roots. Dat is niet onbelangrijk als je in een stad leeft die tegenwoordig bovenaan allerlei lijstjes staat en bruisend is. De stad is niet altijd zo geweest. Na de oorlog zaten we in een dertig jaar durende wederopbouwfase.” Jongeren van vandaag de dag weten volgens hem te weinig over hoe hun stad er vlak na de oorlog uitzag en wat voor gevolgen de oorlog op de stad gehad heeft.