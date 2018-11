Waarom zijn de drollen van wombats kubusvormig?

Wetenschappers zijn erachter gekomen waarom de drollen van een wombat de vorm hebben van een kubus. De opmerkelijke drolvorm van het Australische buideldier is uniek in het dierenrijk. Over het algemeen hebben uitwerpselen van zoogdieren een cilinder of ronde vorm of zijn het gewoon vieze hopen drap.

Deze vierkante keutels zien er niet alleen opmerkelijk uit, maar ze hebben ook een functie. Wombats gebruiken hun uitwerpselen om hun territorium te markeren, vanwege de vierkante vorm rollen de drollen niet weg. Alleen hoe kunnen ze deze vorm krijgen?

Rubiks-kubus

Lange tijd was het niet duidelijk waarom de excrementen van het Australische buideldier qua vorm zo afweken van de rest van het dierenrijk. De onderzoekers presenteerden hun bevindingen zondag, ze achterhaalden het lichamelijke proces dat eraan vooraf ging. Het darmkanaal van wombats kan zich op een bepaalde manier aanspannen waardoor de uitwerpselen deze bijzondere vorm krijgen.

„De belangrijkste reden dat ik dit wilde onderzoeken was omdat ik nog nooit zoiets raars had gezien in de biologie. Het was een mysterie," zo vertelt Patricia Yang die is aangesloten bij het Instituut van Technologie van Georgia in de Verenigde Staten aan de BBC. Het was alsof ze een Rubiks Kubus van uitwerpselen moesten oplossen.

Autopsie

Voor het onderzoek werden de spijsverteringsorganen van aangereden wombats in Tasmanië gebruikt. „Het onderzoeken van deze ingewanden was voor ons alsof we een kerstcadeau openmaakten," zegt co-auteur David Hu tegen Science News. Het onderzoeksteam vergeleek de darmstelsels van wombats met die van varkens. Ze lieten een kleine ballon de route door het darmstelsel afleggen. Zo konden ze zien hoe de darmen zich aanspanden terwijl de ballon zijn weg erdoorheen baande.

Bij wombats veranderen uitwerpselen van een vloeibare naar vaste staat als ze bijna door het darmkanaal heen zijn. Op het laatst zorgt de gevarieerde elasticiteit van het darmkanaal ervoor dat de drollen in een soort van vierkant worden gekneed. Hierdoor poepen wombats altijd vierkanten uit van ongeveer 2 bij 2 centimeter. Deze eigenschap is uniek voor wombats en komt nergens anders voor in de natuur.

De opmerkelijke vorm heeft overigens ook nog een praktisch nut. Het buideldier maakt een toren van de blokdrollen waarbij de hoogte belangrijk is. Hiermee communiceren ze met soortgenoten en proberen mannetjes vrouwtjes het hof te maken.