Waarom we niet allemaal aan de kernenergie zitten

Kerncentrales leken verleden tijd te zijn, maar blijken toch nodig te zijn voor een toekomst zonder CO2-uitstoot. De VVD wil daarom dat er weer kerncentrales gebouwd worden in ons land. En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, vindt professor Jan Leen Kloosterman.

Alternatief

Kloosterman is verbonden aan de TU Delft als hoogleraar Nuclear Reactor Physics en vindt dat kernenergie als serieus alternatief voor het gas of de steenkolen moet worden gezien. Maar „alleen in combinatie met zonne- en windenergie." Kernenergie kan volgens Kloosterman ingezet worden om de kolencentrales zo snel mogelijk af te bouwen, zij „zijn het smerigst qua CO2-uitstoot”. Vervolgens kan je met kernenergie de pieken en dalen van zonne- en windenergie opvangen. „Zodat er een stabiele energieproductie is.”

Volgens hem is er geen probleem met het gebruik van kernenergie: „Als ik de publieke opinie zo zie, dan is een groot deel van de bevolking voor kernenergie.” Hij verwijst onder andere naar de stand.nl van NPO Radio 1, waarbij 66 procent van de meer dan 1700 stemmers voor kernenergie is. In zijn optiek aarzelt de politiek. „Ze wachten op een commerciële exploitant in plaats van proactief te handelen."

Levensgevaarlijk

Waar er voorstanders zijn, zijn er ook zeker tegenstanders voor de kernenergie. Greenpeace heeft drie hoofdargumenten om er vooral geen gebruik te maken. Zo is het gevaarlijk, voor mens en milieu, schrijft woordvoerder Geeke van der Sluis van Greenpeace. Het radioactief afval blijft voor 240.000 jaar „levensgevaarlijk" waardoor de toekomstige generaties ermee opgescheept worden. Bovendien is het bouwen van de kerncentrales te duur. De kosten zouden volgens Greenpeace niet nodig zijn.

Kernenergie is volgens hen niet de enige oplossing voor het klimaatprobleem, ook zonder gebruik ervan zouden de klimaatdoelen behaald kunnen worden. „Je kunt kiezen voor kernenergie, maar het is niet noodzakelijk”, schrijft de organisatie. Zij zien de oplossing louter in de zonne- en windenergie liggen. De windparken die bij Borssele worden aangelegd, zouden bovendien drie keer zoveel stroom opwekken als de daar gelegen kerncentrale.

Gas

De argumenten van Greenpeace vindt Kloosterman achterhaald: de gevaren zijn met de inmiddels vergevorderde technologie klein geworden. „De huidige moderne kerncentrale is nóg veiliger dan de oude die wereldwijd in bedrijf zijn. De kans dat er iets gebeurd is nihil. Ik denk ook niet dat de risico’s een probleem vormen.” En de kosten? „Het gebruik is met 5 eurocent per kilowattuur goedkoop, zeker in vergelijking met andere opties."

Kloosterman gaat zelfs zo ver om te stellen dat de ramp met de kerncentrale in Fukushima waarschijnlijk anders had uitgepakt als de huidige kerncentrales er hadden gestaan. „Dan was het minder rigoureus geweest", zegt hij. En ook de opslag zou volgens hem geen ding meer zijn. „Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het geen probleem om het radioactief afval veilig in de grond op te slaan.”

Het klinkt allemaal makkelijk en logisch, maar toch lijkt Nederland niet te staan trappelen om deze oplossing in werking te stellen. „Wij hebben lang gas gebruikt in Nederland, misschien is de noodzaak voor kernenergie hier kleiner geweest dan in andere landen. Nu we met gas willen stoppen en kolen te vervuilend zijn, komt de kernenergie weer om de hoek kijken”, aldus Kloosterman.

Maar ondanks dat staan er, op die ene centrale in Borssele na, nog steeds geen kerncentrales in Nederland. Een echt probleem zou er al lang niet meer zijn, maar waar nu op wordt gewacht is voor Kloosterman ook een raadsel.