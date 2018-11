VVD wil geen politieke bemoeienis bij asielbesluit

Zelf heeft-ie het nieuws nog niet bevestigd, maar volgens zijn ex-vriendin Anne Lok is het toch echt waar: voormalig D66-fractieleider Alexander Pechtold wil burgemeester van Rotterdam worden. Zijn ex stelt dit in een interview met het AD.

Aan het roer van 010

Lok deed al vaker uitspraken over Pechtold: naar eigen zeggen had ze van 2014 tot afgelopen zomer een relatie met de politicus. Volgens Anne is het opvallend dat hij in oktober al het leiderschap van zijn partij opgaf, omdat hij door had gewild tot de provinciale verkiezingen. Dit hangt samen met het burgermeesterschap van Rotterdam, dat hij graag op zich wil of wilde nemen. Dat kan overigens pas over drie jaar: de termijn van Aboutaleb loopt tot 2021.