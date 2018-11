'Vuurwerkaso's moeten meldplicht krijgen'

Witwassen lijkt in Nederland nog altijd een miljardenprobleem te zijn. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks aan 16 miljard euro witgewassen wordt. Het is voor het eerst in tien jaar dat er weer een schattig gemaakt wordt van de omvang van witwassen in Nederland. Het geld is voor 90 procent afkomstig van drugshandel en fraude, meldt Trouw.

De berekening is gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut gelieerd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, analyseerden ze een berg data over onder meer de omvang van de criminaliteit in Nederland en over de witwasstromen tussen landen. Van de 16 miljard euro komt 9,1 miljard uit het buitenland.

Stijging