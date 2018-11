VodafoneZiggo geeft Utrecht lichtshow cadeau

Marco Kroon, de met de Militaire Willems-Orde onderscheiden militair, is in Afghanistan verkracht. Dat bleek woensdagavond aan tafel in de talkshow Pauw. Kroon had eerder al de publiciteit gezocht met een verhaal over een incident waarbij de majoor in 2007 zijn belager had gedood, maar heeft nooit willen zeggen wat hem precies is overkomen. ,,Dat woord krijg ik nog steeds niet uit mijn mond", zei Kroon tegen Jeroen Pauw.

Mishandeld en ontvoerd

Kroon had wel al, maar pas na lange tijd, verklaard dat hij bij een geheime operatie is ontvoerd en mishandeld. In die periode doodde hij zijn belager, maar dat heeft hij lange tijd dus niet gemeld. Defensie legde de melding uiteindelijk voor aan het Openbaar Ministerie, maar dat vond geen bevestiging dan wel redenen om uit te sluiten dat de militair een van zijn gijzelnemers had gedood.