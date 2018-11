Visser 'vangt' 18-maanden oude baby in zee

Een visser uit Nieuw Zeeland had bij zijn laatste visbeurt wel een hele aparte vangst: hij viste een 18-maanden oude baby uit de oceaan. Wonder boven wonder heeft het kind het overleefd. Het hele voorval wordt een wonder genoemd.

Pop

Gus Hutt was aan het kamperen tijdens zijn vakantie bij het Matata strand in het noorden van Nieuw Zeeland toen hij besloot een dagje te vissen. Tijdens zijn visbeurt zag hij opeens een klein voorwerp in het water drijven. ,,Ik dacht dat het een pop was. Ik strekte mezelf uit en greep zijn armpje beet. Toen ik hem uit het water haalde dacht ik nog steeds dat het een pop was. Zijn gezicht leek wel porselein en zijn korte, natte haartjes. Maar toen hij een klein geluidje maakte schrok ik me dood en wist ik: 'Oh God, het is een baby en hij leeft nog.'"

Als Hutt een minuut later was gaan vissen had hij hem niet meer gezien. ,,Hij had heel erg veel geluk, maar het was gewoonweg niet zijn tijd. Hij moest het overleven."

Alarm

De vrouw van Hutt alarmeerde het personeel van de camping die hen wist te vertellen dat er op dat moment maar één koppel met baby was dat op de camping overnachtte. Ondertussen waren de nooddiensten ook ingeschakeld.

,,Blijkbaar vond de baby het strand ontzettend spannend. Het was de eerste nacht dat het koppel hier verbleef en de eerste keer dat ze hier verbleven", vertelt de eigenaresse van de camping, Rebecca Salter, aan BBC. ,,We hebben de baby in handdoeken gewikkeld en de vrouw van Hutt is de ouders gaan alarmeren."

Ontsnapt

Het jongetje bleek te zijn ontsnapt uit de tent door zelf de rits open te doen en is uiteindelijk in zee beland. De moeder van het jongetje schreeuwde het uit toen ze werd geïnformeerd dat ze haar kind teruggevonden hadden in het water. Het koppel heeft Hutt later bedankt, voordat ze terug naar huis gingen.

,,Dit kwam als een schok voor iedereen. Wat er uiteindelijk gebeurd is, is echt een geluk. Het had net zo goed heel tragisch kunnen eindigen", aldus Salter. ,,Het was een megawonder."

Volgens de plaatselijke politie gaat het goed met de baby.