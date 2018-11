Visser springt in zee om verstrikte vinvis te redden

Een visser uit Californië is een grote held geworden nadat hij vanaf een boot de oceaan in sprong om met gevaar voor eigen veiligheid een onfortuinlijke bultrug te bevrijden uit zijn benarde positie.

Het gigantische zeezoogdier had zichzelf in een lastige situatie gebracht toen zijn rug en staart in raakten verwikkeld met een vislijn. De reddingsactie duurde in totaal drie uur en vond plaats in september. Het moment van bevrijding is gefilmd, zo meldt NBC Bay Area.

Verstrikte vinvis

Walvissen raken wel vaker verstrikt in met vislijnen, het komt wel vaker voor dat vissers de dieren te hulp schieten. Maar in dit geval ging Sam Synstelien wel heel ver. Hij dook zonder angst het water in om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. Filmer Nicholas Taron zag alles gebeuren. „De bultrug leek in paniek te zijn en zwom zenuwachtig in de rondte terwijl hij naar beneden werd getrokken."

Synstelien en Tarion zijn commerciële palingvissers en zagen de worstelende walvis bij Morro Bay in de verte. Hij probeerde met alle kracht om zich te bevrijden van een touw die was verbonden aan een boei. De bemanning nam eerst contact op met de kustwacht die hen niet echt een bevredigend antwoord gaf. „Ze zeiden dat we er niks aan konden doen en het kwam erop neer dat we het dier aan zijn lot over moesten laten," aldus Taron.

Toen besloot de bemanning het heft in eigen hand te nemen. Drie uur lang probeerden ze het dier te kalmeren en uiteindelijk sprong Synstelien het water in. Hij klom op de rug van het immense dier en uiteindelijk lukte het hem om de bultrug los te snijden.

Net de bultrug uit dit verhaal ©Getty Images

Gevaarlijk

Hoewel dit allemaal als een mooi verhaaltje met een happy end klinkt, is de National National Oceanic and Atmospheric Administration's Pacific Fisheries minder enthousiast over de onbesuisde actie. „Het is levensgevaarlijk om zo dichtbij een grote walvis te komen, mensen zijn om het leven gekomen op deze manier. Vorig jaar nog raakten we een van onze hulpverleners op deze manier kwijt," meldt woordvoerder Justin Veizbicke.

Volgens hem is het een misverstand dat verstrikte walvissen snel sterven en dat ze zelfs in hele benarde posities weken tot maanden in leven kunnen blijven. „Tijd genoeg voor professionals om in actie te komen," zo vindt hij. De NNOAA vindt dat de palingvissers contact hadden moeten opnemen met de speciale walvishotline van de kustwacht en niet zelf tot actie hadden moeten over gaan.

Bultruggen zijn relatief grote vinvissen, volwassen exemplaren kunnen een lengte van 12 tot 16 meter lang bereiken. Ze wegen tot veertig ton en komen in alle diepere wateren op de planeet voor. Sinds 1966 is jacht op de dieren verboden. Door het einde van de walvisvaart komt de bultrug tegenwoordig weer steeds meer voor.