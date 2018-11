Vier doden na incident in bedrijfspand in Enschede

In het bedrijfspand in Enschede, waar gisteren een incident plaatsvond, zijn vier dode mannen aangetroffen. Dat ze door geweld om het leven zijn gekomen, staat vast, meldde de politie dinsdagavond laat. Om welke mannen het precies gaat, is nog niet bekend. Ook de doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld. De politie zit nog volop in onderzoek.

Melding van een incident

De politie kreeg even na 15.00 uur de melding van een incident in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat. In eerste instantie sprak de politie over een schietincident in een woning, later stelde de politie dat bij naar een ,,incident" in een bedrijfspand.

Rechercheurs doen onderzoek in het bedrijfspand. Het pand en een gedeelte van de openbare weg is afgeschermd en wordt bewaakt zolang het onderzoek bezig is. Volgens de politie zijn er geen aanhoudingen verricht.

Volgens RTV Oost zou even verderop aan de Oliemolenstraat een huis verzegeld zijn door de politie, maar desgevraagd wilde de politie dat niet bevestigen.