Verlamde man sleept zichzelf door het vliegveld heen

Met het vliegtuig reizen terwijl je tot onder je middel verlamd bent, is al niet het meest makkelijke ter wereld. Voor para-atleet Justin Levene werd het bij zijn aankomst op de luchthaven van Luton (Londen) nog een stuk moeilijker dan normaal, toen bleek dat zijn rolstoel niet op de plek van bestemming was.

Vastgespen

Het personeel van de luchthaven had geen zin om Levene te helpen en een rolstoel te regelen. De optie die aangeboden werd, was voor Levene geen aanvaardbaar alternatief. ,,,Ze stonden erop dat ze me zouden vastgespen", stelt Levene. ,,Ik zou niet in staat zijn anders te gaan zitten en zou een drukwond hebben kunnen oplopen.” Zijn eigen rolstoel heeft een speciaal kussen dat dit voorkomt.

Op de vraag of er andere rolstoelen of een gemotoriseerd rolwagentje beschikbaar was, kreeg Levene een negatief antwoord. Het gevolg was dat hij zichzelf door het vliegveld moest slepen. Op de beelden die er van het incident zijn, is ook te zien dat omstanders hem vooral aankijken en niemand hem helpt. Uiteindelijk kwam hij bij de uitgang, waar hij zichzelf op een bagagekarretje wist te hijsen, om naar de taxi's te rollen.

Levene zegt zich 'vernederd' te hebben gevoeld en gaat het vliegveld van Luton aanklagen. ,,Elke luchthaven waar ik ben geweest, hoe klein dan ook, had een vorm van alternatief, zij het een rolstoel die zelf aangestuurd kan worden of een karretje.”

Voorstellen onaanvaardbaar

De luchthaven heeft uiteraard ook gereageerd. ,,Meneer Levene sloeg alle aangeboden hulp af aangezien hij de voorstellen onaanvaardbaar vond. Hoewel we onze verontschuldigingen aanbieden indien meneer Levene ontevreden was met de service die hij ontving, zijn we zeker dat onze medewerkers alles deden wat ze konden in een moeilijke situatie."