'Verkoel de zon om opwarming aarde tegen te gaan'

Wat zijn de twee manieren om de opwarming van de planeet tegen te gaan? Het antwoord is eigenlijk best logisch. We kunnen de planeet laten afkoelen door uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan of we kunnen de aarde beschermen tegen de hitte van de zon. Nou is de mensheid niet bepaald goed bezig op dat eerdere onderdeel, dus is volgens wetenschappers het tweede scenario wellicht een optie.

De zon laten 'afkoelen', dat klinkt als science fiction maar zou volgens onderzoekers van Harvard en Yale mogelijk zijn met een techniek die 'stratosferische aerosolinjectie' heet. Met deze 'zonnebrandlaag' zou het effect van het broeikaseffect met de helft teruggedrongen kunnen worden, zo stellen zij.

De stratosfeer is de op een na onderste laag van de atmosfeer ©ANP

Stratosferische aerosolinjectie

Door grote hoeveelheden sulfaatdeeltjes in de atmosfeer los te laten, zou de opwarming van de aarde minder snel gaan dan nu. Sulfaatgas heeft als belangrijke eigenschap dat het zonlicht weerkaatst en zit ook in sommige zonnebrandcrèmes. De zonwerende laag moet worden aangebracht in de stratosfeer, het deel van de dampkring dat zich op 15 t/m 55 kilometer hoogte boven het aardoppervlak bevindt. De onderzoeksteams van de universiteiten publiceerden het voorstel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift IOP Science.

Krijgt de planeet binnen afzienbare tijd een extra beschermlaagje? Nou nee dat niet per se. De technologie is nog niet ontwikkeld en bestaat alleen maar op papier. Op dit moment is het nog niet mogelijk om met luchtvoertuigen op zo'n grote schaal chemicaliën in de atmosfeer te verspreiden. Volgens de onderzoekers moet er een soort van vliegende gastanker ontwikkeld worden die dit wel kan. Dit zou op zowel technologisch als budgetair vlak haalbaar moeten zijn.

Ze schatten dat de opstartkosten voor het project ongeveer 3 miljard euro bedragen plus 2 miljard extra per jaar. Het hypothetische megaproject om de aarde een laag zonnebrand te geven zou in totaal 15 jaar in beslag nemen. In het rapport wordt echter wel meermaals benadrukt dat de conclusies puur hypothetisch van aard zijn.

Kritiek

Het megaproject brengt ook de nodige risico's met zich mee: het zou betekenen dat overheden van meerdere rijke landen moeten samenwerken. Ook zou de injectie slecht kunnen zijn voor de landbouw en zou deze kunnen leiden tot meer droogte of extreem weer.

Sommige deskundigen op het gebied van klimaatverandering zijn dan ook sceptisch. „Het weerkaatsen van zonnestralen is een slechtere oplossing dan de emissie van broeikasgassen tegen gaan", vertelt de Zwitserse expert Pilippe Thalmann aan CNN.

David Archer van de Universiteit van Chicago laat aan de Amerikaanse nieuwszender weten dat dit soort beïnvloeding van het klimaat maar een tijdelijke oplossing is en dat de uitstoot van te veel fossiele brandstoffen niet wordt tegengegaan. Hij is van mening dat er meer energie moet worden opgewekt uit duurzame en hernieuwbare bronnen en meent dat we toekomstige generaties niet met onze CO2-uitstoot moeten opzadelen.