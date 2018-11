Van den Heuvel blij met beslissing RTL Boulevard

Als het aan het CDA ligt moeten Nederlandse cybersoldaten ook in actie kunnen komen bij een cyberaanval uit de ruimte. We hebben het dan niet over een aanval van marsmannetjes of over ufo’s, maar over het verstoren van de signalen van GPS-satellieten. Zo’n hacker-actie kan grote gevolgen hebben. Hoe het precies zit? Metro zocht het voor je uit.

Aanval Finland

De aanleiding voor dit besluit is een NAVO-oefening in de Baltische Zee waarbij het GPS-signaal in Finland werd verstoord. Hierdoor kwam de burgerluchtvaart in het gevaar en konden sommige vluchten niet worden uitgevoerd. Finland beschuldigt Rusland, maar dat land ontkent.