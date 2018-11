Tot eind november 'Siberische kou' in Nederland

De temperaturen in Nederland zijn al aan het dalen de afgelopen dagen, in de nacht van donderdag op vrijdag vroor het al een graad of drie in het oosten van het land. Deze kou is nog maar het begin.

Volgende week meldt de winter zich pas echt in ons land, zo wordt er sneeuw voorspeld en zal de temperatuur zelfs overdag nog maar nauwelijks boven het vriespunt komen. Meteorologen voorspellen dat er een grote kans bestaat dat deze kou uit Siberië wel eens tot het einde van de maand kan blijven.

Winter is coming

De oorzaak van dit koudere weertype komt uit het verre oosten. Een behoorlijk stabiel front met zeer koude lucht krijgt de komende weken vrij spel over bijna het hele Europese continent. Hierdoor lijkt Nederland de herfst vooralsnog helemaal over te slaan en direct over te gaan op standje winter. Medio volgende week wordt er sneeuw verwacht het pak kan in het oosten en zuiden van het land zelfs blijven liggen.

Aankomend weekeinde koelt het verder af in Nederland, maandag zal de temperatuur overdag enkele graden boven het vriespunt liggen. In de dagen daarna neemt de bewolking toe en kan het gaan sneeuwen. Volgens het KNMI is de kans 90 procent dat het koude weer vanuit een oostelijke aanhoudt tot het einde van de maand. De temperaturen zullen overdag rond het vriespunt liggen en in de nachten er iets onder.

Vroege vorst

Het koufront zal het weer in heel Europa beïnvloeden, zelfs tot aan Spanje worden zeer lage temperaturen verwacht. Het komt niet vaak voor dat zulke koude lucht al zo vroeg naar Nederland trekt. De laatste keer dat dit in november gebeurde was in 2010. Toen hield de kou nagenoeg de hele maand december aan en waren er zelfs negen officiële ijsdagen in ons land. Het was deze maand meer dan vijf graden kouder dan in een normale decembermaand, ook kregen we toen te maken met hevige sneeuwval.

Of het net zo ijzig wordt als in 2010 is nog moeilijk te zeggen, maar voor de aankomende twee weken lijkt het in elk geval winterjassenweer te worden. In dat jaar hadden we overigens ook voor het laatst een witte kerst met op sommige plaatsen een sneeuwdek van een halve meter dik. Weet je niet meer hoe Nederland er bij lag toen? Onder dit artikel staat een foto om je geheugen op te frissen.

Het is nog niet bekend wanneer Erben Wennemars bij De Wereld Draait Door zit om met tranen in zijn ogen te vertellen over de op handen zijnde Elfstedentocht van 2018.