Toilet in de trein: luxe of mensenrecht?

,,Alle treinen, landelijk en regionaal moeten voorzien zijn van een toilet”, dat is wat belangenorganisatie Pleeback (voorheen Treinenmettoiletten) eist. De belangenorganisatie heeft een klacht ingediend bij het college voor Rechten van de Mens wegens discriminatie van mensen met blaas- en darmproblemen, zieke en oudere reizigers, zwangere vrouwen en mensen die chronisch ziek zijn.

Iedereen heeft recht op een toilet

Initiatiefneemster Greetje van Amstel voert al jaren actie en legt uit dat de eis vooral geldt voor regionale vervoerders en sommige sprinters van de NS. ,,Met name in de provincie Zuid-Holland en Gelderland ontbreekt er bij regionale treinen een toilet. Voor een hele grote groep mensen is het vervelend dat er geen wc aanwezig is, want zij zijn daardoor gehinderd om met de trein te reizen. Belachelijk, want een ieder mens heeft recht op sanitaire voorzieningen.” De initiatiefneemster verwacht eind deze week of volgende week een uitspraak van het College. En het liefst ziet Van Amstel ook nog op elk station een toilet terug, want dat is nu ook niet het geval.

Alle intercity’s van de Nederlandse Spoorwegen zijn voorzien van een wc, maar twee jaar terug zijn er 121 sprinters op het spoor gebracht zonder toilet. ,,Dat leek toen een goed idee omdat een sprinter is ingesteld op een korte afstand en op alle grote NS-stations zijn toiletten aanwezig", zegt Erik Kroeze woordvoerder van de NS. ,,Maar achteraf gezien bleek dit niet zo’n goed plan en daarom zullen we de oude sprinters van het spoor halen om zo alsnog een toilet te laten inbouwen.” Erik legt uit dat er momenteel 58 sprinters rondrijden met een toilet en in december komen daar nog eens 118 nieuwe sprinters met een toilet bij. ”

In 2011 kwam de NS met het initiatief om een plaszak te introduceren. Reizigers konden in uiterste geval van nood hun behoefte doen in een plaszak. De reiziger zou de plaszak kunnen gebruiken in een lege cabine van de trein.

Metro of bus ook geen toilet aanwezig

Ook bij Connexxion zijn niet in alle korte afstandstreinen een toilet aanwezig. ,,Je kunt nooit langer dan 20 minuten onderweg zijn en bijna al onze stations zijn voorzien van een openbaar toilet. Als je in de bus of metro zit kun je ook geen gebruik maken van een toilet”, laat woordvoerder Gjalt Rameijer weten. ,,Maar mocht het een wettelijke eis worden, dan zullen we onze treinen aanpassen.”

Arriva laat weten dat op de Noordelijke lijnen en in Limburg wel toiletten in de treinen aanwezig zijn. „Het is een keuze van de opdrachtgevers (de provincies) om wel of geen toiletten voor de treinen uit te vragen. Uiteraard begrijpen we dat het voor een aantal mensen erg vervelend is als men gedurende een treinreis niet naar het toilet kan", aldus een woordvoerder.

