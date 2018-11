Tientallen mensen beschoten in bar Californië

Bij een schietpartij in een bar in Thousand Oaks (Californië) zijn meerdere gewonden en doden gevallen, tientallen mensen zijn beschoten. Onder de gewonden is in ieder geval een politieman, schrijft het lokale ABC7. Er zouden elf gewonden zijn, hoe zij eraan toe zijn is onbekend. Hoeveel doden er zijn gevallen is ook nog onduidelijk.

Ontsnappen

Rond half twaalf 's nachts (lokale tijd) kwam een schutter de bar binnen. Hij gebruikte eerst rookgranaten en opende vervolgens het vuur op de bezoekers van de bar. De schutter zou door de politie zijn neergeschoten en inmiddels zijn overleden. Ambulances zijn opgeroepen en politie is inmiddels de bar binnen om een inventarisatie van de situatie en de gewonden te maken.

De man zou minstens dertig schoten hebben gelost, daarna zouden mensen in de bar met stoelen de ruiten in hebben gegooid in een poging te ontsnappen. De aanwezigen zijn allemaal relatief jong. Volgens de LA Times was er op het moment van de aanval een evenement voor studenten bezig. Volgens ABC7 zouden er honderden mensen in de bar zijn geweest.

De dader zou een man van begin twintig zijn. Hij had een baard en was volledig in het zwart gekleed.