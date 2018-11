Thierry Baudet noemt muzieksmaak Tweede Kamer 'kut'

Drie rechters in Amsterdam moeten zich volgende week donderdag buigen over een wel heel bijzondere zaak. Namelijk of het bevrijden van kip Jip als ontvoering, of als diefstal moet worden gezien.

Kip Jip was in 2016 onderdeel van een theaterproject van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Aan de studenten werd gevraagd te stemmen over de vraag of Jip mocht blijven leven, of zou worden afgeslacht. De bedoeling was op deze manier een discussie over voedsel op gang te brengen.

Dierenactiviste Sandra de Werd besloot daarop het dier uit zijn hok te bevrijden en mee te nemen, omdat er volgens haar sprake was van een „pervers spel”. In het hok waar Jip de Kip verbleef liet ze een briefje achter met de tekst: „Geen theater ten koste van een kip - go vegan."