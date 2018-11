Teveel burn-outs in Nederland: grootste crisis ooit

We kunnen allemaal beamen dat het brengen van een slecht cijfer thuis niet altijd in goede aarde viel en wel eens de nodige woordenwisselingen opleverde. In dit Amerikaanse gezin pakte dat echter wel even heel dramatisch uit. Daar heeft een vijftienjarige jongen, genaamd Ramos, in de Amerikaanse staat Florida zijn moeder gewurgd na een ruzie over een slecht cijfer, waarna zijn moeder overleed.

Nadat Ramos haar had gewurgd, ging hij een kruiwagen halen om haar lichaam mee te kunnen vervoeren. Toen bleek dat zijn moeder nog leefde, wurgde hij haar opnieuw. Hij begroef het lichaam van de 46-jarige Gail Cleavenger daarna op kampvuurterrein van de kerk in zijn buurt, melden lokale media. Daarna belde hij twee vrienden op om hem te komen helpen. Ze gooiden het huis overhoop zodat de situatie op een inbraak zou lijken. De vader was tijdens de moord op zakenreis.

