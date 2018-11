'Sylvana: demon of diva' veel reacties op Twitter

Hij is opeens weer terug in Engeland: Robin Hood! Maar… het zit de volksheld niet zo mee. Hij blijkt in eigen land zelfs doodverklaard.

In de nieuwe actie- en avonturenfilm Robin Hood komt deze Robin van Loxley (echte naam personage) thuis als een door de oorlog geharde kruisvaarder. Samen met de Moorse commandant Little John (Jamie Foxx) ziet Loxley (Taron Egerton) dat z’n landgoed verwoest is. Zijn liefde van zijn leven heeft een nieuwe relatie, want tja, hij was dus doodverklaard.

Meedogenloze sherrif

Tegenslag of niet, als Van Loxley merkt dat er armoede onder de bevolking van Nottingham heerst, komt hij uiteráárd als Robin Hood in actie. Vooral de meedogenloze sheriff (Ben Mendelsohn) moet het als aanstichter van de armoede ontgelden.

Robin en John beginnen een – als vanouds – dappere opstand tegen de corrupte Engelse kroon en zetten een nieuwe vechtstijl in om belastinggeld te onderscheppen. In een actie-avontuur vol ruige slagvelden, knallende gevechten en tijdloze romantiek ontwikkelt Robin zich tot een legendarische rebel met een niet te stoppen leger.

Donderdag in de bios

Hoe de strijd afloopt? Dat zie je vanaf donderdag 22 november in de bioscoop. Naast genoemde acteurs zijn ook Jamie Dornan (Fifty Shades), Eve Hewson (Bridge of Spies) en Tim Minchin (tv-serie Californication) te zien. De regie was in handen van Otto Bathurst (Peaky Blinders).

Al zou je het Robin Hood in deze film niet geven, het personage is nu bijna honderd jaar oud. In 1922 verscheen namelijk de eerste Robin Hood-film, toen nog zonder gesproken tekst.