Straf voor agent die in politiesysteem gluurde

Eventjes in het systeem spieken, zonder noodzaak? Dat mogen politieagenten niet: het is schending van het ambtsgeheim. Een Tilburgse politieagent is hier donderdag voor op het matje geroepen.

De man kreeg een celstraf van tien dagen en een werkstraf van 240 uur opgelegd, samen met een voorwaardelijke celstraf. Het gaat dan ook om een serieuze verdenking.

Familie onder druk gezet

Volgens de vermoedens is de geheime informatie die de agent in het systeem achterhaalde, bij een groep Marokkaanse criminelen beland. Zij gebruikten de informatie om de verblijfplaats van een vijand te ontdekken en zijn familie onder druk te zetten.

Bij de vriendin van de gezochte man werd een envelop bezorgd met onder andere zijn politiefoto en informatie over auto’s die hij gebruikte. Bij zijn oom, vader en vriendin in Nieuwegein werden korte tijd later aanslagen gepleegd.

Bewijs dat de agent de geheime informatie zelf heeft gedeeld met de criminelen is niet gevonden maar de rechtbank gaat er wel vanuit dat hij de informatie heeft gelekt. Volgens de rechter heeft hij minstens het risico genomen dat de gegevens voor criminele doeleinden zouden worden gebruikt, aldus de uitspraak.

De Tilburger werkt inmiddels niet meer bij de politie. Vanwege het lekken van informatie werd hij ontslagen.