Scheermesjes gevonden in pot met witte bonen

Backpacken van Australië tot India of werken bij de Albert Heijn. Het nemen van een tussenjaar is een groeiend fenomeen. Zwaar gestreste studenten die niet weten wat ze met hun leven aan moeten, pakken steeds vaker hun biezen. Niks meteen studeren, want wat moet je studeren als je alles leuk vindt? Of als je juist helemaal niks leuk vindt? De 19-jarige Fenna Raaijmakers behoort tot de groep tussenjaarnemers. Ze liep 20 november een dag mee op de redactie van Metro om te kijken of werken bij een krant iets voor haar is. ,,Als ik vertel dat ik nog bezig ben met een tussenjaar reageren sommige mensen met ‘weet je het nog steeds niet’.

Waar de keuzestress nu tot diep in haar botten is doorgedrongen, was hier vroeger geen sprake van. ,,Ik wilde altijd al iets creatiefs doen. Daarom ben ik de opleiding tot Industrieel Productontwerper gaan doen. Op dat moment dacht ik dat het bij me paste”, vertelt Fenna. Toch viel ze halverwege het eerste jaar uit. De opleiding was namelijk niet wat ze voor ogen had. Ook haar ouders merkten dat ze niet lekker in haar vel zat.

Opgeven