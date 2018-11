Rutte verwacht 'go' brexitdeal, May vraagt steun

Premier Mark Rutte zal in Brussel op de speciale brexittop instemmen met het 'scheidingsverdrag' en de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en verwacht dat alle leiders dat doen. Hij zei dat voor het begin van de top waar de brexitdeal zondag naar verwachting op het hoogste politieke niveau wordt bezegeld.

Slecht nieuws

„Het verlies van het Verenigd Koninkrijk is echt slecht nieuws. Iedereen is slechter af'', aldus Rutte. ,,Het wordt nooit zo mooi als het was.'' Maar gegeven de context, dat de Britten uit de EU vertrekken, ligt er volgens hem een „acceptabel, gebalanceerd pakket". Volgens Rutte beperkt het de schade, „ook voor de Britten".

„We moeten de toekomstige relatie nog helemaal uitonderhandelen, maar daar liggen de contouren vandaag voor klaar", blikt de premier vooruit.

May

Om voldoende steun te krijgen voor de brexitdeal heeft de Britse premier Theresa May een beroep gedaan op de burger. In een brief aan de Britse bevolking schrijft ze dat voor- en tegenstanders van de brexit hun strijd moeten staken en het vertrek uit de EU moeten gebruiken als een periode voor „vernieuwing en verzoening".

Volgens May moet de brexit nu worden doorgezet, zodat ministers zich weer kunnen focussen op wat echt belangrijk is voor burgers. May, die volgens The Guardian via de brief probeert kritische politici onder druk te zetten, zegt de deal die met de EU is onderhandeld met „hart en ziel" te verdedigen.

De premier is van mening dat 29 maart, als de Britten definitief geen deel meer uitmaken van de EU, „het punt moet markeren wanneer we de labels 'vertrekken' en 'blijven' voor altijd naast ons neerleggen en we weer als één volk tot elkaar komen".