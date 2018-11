Remise oranje genoeg voor poulewinst Nations League

Het Nederlands Elftal heeft zich met het 2-2 gelijkspel in Gelsenkirchen verzekerd van de groepswinst in groep 1 van de A-divisie in de Nations League. Tijdens de slotwedstrijd in Duitsland kwam Oranje eerst op achterstand. Na een draak van een eerste helft en een kwakkelend begin van de tweede helft knokte het elftal van Ronald Koeman zich terug.

Doelpunten van Promes en Van Dijk zorgden ervoor dat Nederland op gelijke hoogte kwam met hun aartsrivaal die in vier wedstrijden slechts een punt binnenhaalde en al gedegradeerd waren naar de B-divisie.

Wonder van Gelsenkirchen

Na een indrukwekkende reeks wedstrijden, ging deze uitwedstrijd tegen die Mannschaft een stuk stroever. Hoewel de Duitsers al gedegradeerd waren, gingen ze toch op felle wijze de strijd aan.

Heel lang zag het er niet naar uit dat Oranje in Gelsenkirchen de eerste plaats in de groep zou pakken. Het contrast was groot in vergelijking met de gewonnen krachtmeting met Frankrijk drie dagen eerder in Rotterdam. Oranje miste in het sfeerloze stadion van Schalke 04 de scherpte en overtuiging waarmee het de wereldkampioen bijna de hele wedstrijd had overvleugeld. Wellicht kwam dat ook door het ontbreken van de dynamische rechterkant van PSV. Denzel Dumfries zat op de bank, Steven Bergwijn geblesseerd op de tribune.

In de thuiswedstrijd vorige maand had de ploeg van Koeman het geluk dat de Duitsers hun kansen onbenut lieten. Maar in Gelsenkirchen was het wel direct twee keer raak. In de negende minuut trapte Werner de bal van buiten het strafschopgebied langs Jasper Cillessen. De aanvaller kreeg te veel ruimte van Matthijs de Ligt, die tien minuten later ook niet kon voorkomen dat Leroy Sané de 2-0 binnenschoot.

Het Nederlands elftal ontsnapte in de tweede helft aan een grotere achterstand. In de slotfase, met Luuk de Jong als stormram en aanvoerder Van Dijk ook in de spits, wist de ploeg van Koeman zowaar langszij te komen. Dankzij die miraculeuze ontsnapping heeft Oranje nu bovendien een extra kans om zich te plaatsen voor het EK.

Nations League

Op basis van het doelsaldo in de onderlinge resultaten houdt het Nederlands elftal wereldkampioen Frankrijk onder zich in groep 1 van de A-divisie en gaat het naar de finaleronde. In deze finaleronde moet Nederland het opnemen tegen een van de drie andere groepswinnaars uit de A-divisie, dit zijn Engeland, Portugal en Zwitserland.

Een van deze vier landen wordt de eerste winnaar van dit nieuwe toernooi voor landenteams, waarvan de opzet en de regels nog voor behoorlijk wat verwarring zorgen. Nederland is echter door naar de halve finale. Deze wedstrijden staan gepland voor de zomer van 2019 en kennen een halve finale en een finale. Door de winst in de poule heeft Nederland nu niet een maar twee manieren om deel te nemen aan het EK van 2020.

Maandag vond de laatste speelronde van de groepsfase Nations League van 2018-19 plaats. In de A-divisie wisten Frankrijk, België, Italië en Spanje zich met een tweede plaats in de A-divisie te handhaven. Voor Duitsland, IJsland, Polen en Kroatië betekent de derde plaats een degradatie naar de zwakkere B-divisie aankomend seizoen. Oekraïne, Rusland, Bosnië Herzegovina en Denemarken waren de groepswinnaar in divisie B en zullen in het seizoen 2019-20 aantreden op het hoogste niveau.