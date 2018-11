Red Bull-verslaving voorbij dankzij Stoptober

Met acht blikjes Red Bull per dag dacht Monica de Vries nooit van haar verslaving af te kunnen komen, zei ze begin oktober. Toch wilde ze een poging wagen om in ieder geval te kunnen minderen. Want tussen die acht blikjes zaten vaak ook grote blikken energiedrank. Nu is ze dolblij dat ze mee heeft gedaan met Stoptober. „Want ik heb er de afgelopen maand maar eentje op!”

Dat was een kleine week na het begin van de afkickmaand. De Vries: „Het blikje was binnen twee seconden leeg, haha. Maar daarna heb ik geen Red Bull meer gedronken. Vrienden en familieleden hadden het artikel in Metro gelezen en hielden mij goed in de gaten. In het begin vond ik dat erg irritant, maar achteraf ben ik er natuurlijk blij mee.”

Koelkast

Ook haar vriend deed zijn best om De Vries van haar verslaving af te helpen. Als hij naar de supermarkt ging, hield hij zijn poot stijf. „Dan vroeg ik of hij een blikje voor me mee wilde nemen. Bij ‘nee’ ging ik behoorlijk uit mijn pan. Hij vond dat ik me niet moest aanstellen, omdat het maar een om een energiedrankje ging. Nu is hij trots op me en brengt hij heel soms een blikje Red Bull mee, omdat hij vindt dat ik er als beloning soms eentje mag. Sinds gisteren staat er een blikje in de koelkast, maar die heb ik nog niet aangeraakt.”

Toch is ze nog niet helemaal van haar verslaving af, merkt de 25-jarige De Vries. „Als ik in de supermarkt loop heb ik nog steeds de neiging een blikje te kopen. Zal ik het doen of toch niet? Uiteindelijk doe ik het niet, maar het zit dus nog wel in mijn hoofd. De cafeïne is wel uit mijn systeem, denk ik. In het begin had ik heel vaak hoofdpijn als ik geen Red Bull dronk, dat is gelukkig voorbij. Verder kom ik veel eerder in slaap en slaap ik beter, terwijl ik een maand geleden nog tegen je zei dat de grote hoeveelheid Red Bull geen invloed op mij had. Blijkbaar toch wel. Want overdag merk ik dat ik een stuk rustiger ben dan voorheen.”

Water

Ze drinkt nog 1 kopje koffie per dag om wakker te worden. Daarna klokt ze vooral water naar binnen. „Mijn vriend wil afvallen, dus laten we ook de frisdrank staan. Ik hoef zelf geen kilo’s kwijt, maar het is lekker om gezonder te leven. Van acht blikken Red Bull per dag naar glaasjes water is een grote stap, maar het is dus mogelijk!”

Waar de een vol trots Stoptober achter zich laat, daar is de ander geen steek verder gekomen. Suzan Perdok hoeft geen seconde na te denken als we vragen hoe het de afgelopen maand is gegaan. „Slecht”, zegt ze stellig. Ze gebruikt al veertien jaar lang overmatig neusspray en ze hoopte in Stoptober van haar verslaving af te komen. Maar helaas, missie mislukt. „Op dag 1 ging het nog wel, maar de volgende dag werd het al een stuk lastiger voor me. Ik kreeg al snel weer last van een verstopte neus, waardoor ik naar mijn neusspray greep.”

Het is Suzan Perdok in oktober niet gelukt af te kicken van haar neussprayverslaving.

Nadat Perdok aan het begin van oktober in Metro het verhaal over haar verslaving vertelde, kreeg ze van verschillende kanten tips doorgestuurd. „Een jongen zei dat ik het neusgat voor neusgat kon proberen. Dus eerst niet meer in het ene neusgat sprayen en daarna niet meer in het andere. En een apothekersassistente gaf de tip het langzaam af te bouwen met kinderspray en daarna babyspray. Dit soort dingen heb ik al eens eerder geprobeerd, maar toen hielpen ze niet. Ondanks Stoptober heb ik die tips niet opnieuw geprobeerd. Ik denk dat het gewoon nog niet het goede moment was. Dat klinkt stom hè? Typisch een smoes van een verslaafde…”

Na het artikel reageerde haar omgeving anders op haar dan voorheen. Normaal gesproken zeiden mensen er niets van als Perdok haar neusspray gebruikte. „Ze legden nooit de link met een verslaving, maar nadat ze mijn verhaal hadden gelezen viel het natuurlijk op als ik mijn neusspray pakte. Tijdens een vergadering op de voetbalvereniging bijvoorbeeld, toen zeiden mensen dat Stoptober blijkbaar was mislukt.”

Snotneus

Ze hebben gelijk. En daar baalt de 27-jarige Perdok uit Zuidwolde van. „Ik wilde echt heel graag stoppen. Heel graag! Nu heb ik het na al die jaren een beetje opgegeven.” Door de telefoon klinkt ze overigens minder nasaal dan begin oktober. „Soms betrap ik mezelf erop dat ik de neusspray nu iets minder vaak gebruik. Ik heb eerder een snotneus dan een verstopte neus, dat is voor mij al heel wat. Dat komt doordat ik warmbloedig ben en in de winter minder snel ziek ben en meer lucht krijg dan in de zomer. Dan heb ik de spray automatisch minder vaak nodig.”

Volgend jaar gaat ze daarom toch weer een poging wagen tijdens Stoptober. Maar wellicht pakt ze dan haar andere verslaving aan. „Ik wil ook heel graag stoppen met roken. We hebben wat ‘longgevallen’ in de familie en ik wil ooit kinderen. Een mooi motivatie om te stoppen. Tot volgend jaar dus.”