Reclamefilmpje mag niet op tv om 'politieke lading'

Een Kerstmisreclamespot van een supermarktketen wordt vanwege zijn 'politieke lading' niet uitgezonden tijdens de feestdagen. Het filmpje vertelt het verhaal over een meisje dat op een dag een jong mensaapje in haar slaapkamer aantreft. Best vreemd, wat komt die aap toch doen?

De jonge orang-oetang maakt er een bende van en heeft duidelijk iets tegen haar shampoo en chocolade. Het meisje verzoekt hem te vertrekken, maar vraagt hem nog wel waarom hij eigenlijk naar haar kamer is gekomen. De reden wordt vervolgens gauw duidelijk.

Palmolie

De korte animatiefilm is een initiatief van de supermarkt Iceland en zou rond de Kerstdagen op televisie komen. Het was een productie van Greenpeace en deze werd met toestemming als commercial gebruikt. De Britse supermarkt heeft eerder dit jaar gepleit om niet langer palmolie te willen gebruiken in hun huismelkproducten. In landen als Maleisië en Indonesië wordt op grote schaal regenwoud gekapt om ruimte te maken voor palmolieplantages. Deze landbouw bedreigt de inheemse diersoorten zoals de orang-oetang. Mede hierom wordt de mensaap met uitsterven bedreigd.

Clearcast, de Britse variant op de reclamecodecommissie, concludeert dat de film de regels overtreedt. Het spotje zou te politiek geladen zijn om vertoond te mogen worden in de reguliere reclameblokken. Malcolm Walker, de oprichter van Iceland is teleurgesteld over het besluit. „Het is een zeer emotioneel filmpje dat als kerstspot heel goed uit de verf had kunnen komen," zo vertelt hij aan The Guardian.

„We hadden de Greenpeacefilm graag als eigen reclame willen uitzenden en we hadden hun toestemming. We zijn niet tegen palmolie maar wel tegen ontbossing. Het is een verhaal dat met de wereld gedeeld moet worden, vind ik. We wisten dat we een risico liepen op dat de spot niet door de keuring kwam, maar we hebben ons best gedaan," aldus Walker. Iceland blijft televisiereclames uitzenden, maar dit zullen nu clips van tien seconden worden waarin ze hun palmolievrije artikelen aanprijzen.