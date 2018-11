Quote 500: rijken zijn nog rijker geworden dit jaar

Met acht blikjes Red Bull per dag dacht Monica de Vries nooit van haar verslaving af te kunnen komen, zei ze begin oktober. Toch wilde ze een poging wagen om in ieder geval te kunnen minderen. Want tussen die acht blikjes zaten vaak ook grote blikken energiedrank. Nu is ze dolblij dat ze mee heeft gedaan met Stoptober. „Want ik heb er de afgelopen maand maar eentje op!”

Dat was een kleine week na het begin van de afkickmaand. De Vries: „Het blikje was binnen twee seconden leeg, haha. Maar daarna heb ik geen Red Bull meer gedronken. Vrienden en familieleden hadden het artikel in Metro gelezen en hielden mij goed in de gaten. In het begin vond ik dat erg irritant, maar achteraf ben ik er natuurlijk blij mee.”

Koelkast