ProRail gestart met afsluiten onbewaakte overwegen

ProRail is donderdag gestart met het afsluiten van onbewaakte overwegen. Met betonblokken is de overweg in de Mijlerweg in Lunteren afgesloten voor weggebruikers, het is de eerste die op deze manier ontoegankelijk wordt gemaakt.

Betonblokken

Eigenlijk was het plan om in Lunteren twee overwegen te sluiten, maar een 75-jarige inwoner had de spoorbeheerder voor de rechter gedaagd. Hij wilde namelijk een vergoeding voor het afsluiten van de overweg bij zijn huis. De uitspraak volgt over twee weken. „Als we mogen afsluiten, staan we er die dag meteen met de betonblokken", aldus ProRail.

Volgens ProRail volgen de andere onbewaakte overwegen zo snel mogelijk en daar willen ze vaart mee maken. Volgens de spoorbeheerder zijn ze namelijk levensgevaarlijk. „Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen", zei topman Pier Eringa vorige maand.

Goed

De afsluiting van de overwegen duurt op sommige plekken al jaren, terwijl er wel een goede, bewaakte overweg in de buurt is. Op die plekken zet ProRail nu uit eigen initiatief betonblokken neer, in de hoop een oplossing te forceren.

Het ministerie van Infrastructuur was in eerste instantie niet te spreken over het plan van ProRail. Stientje van Veldhoven liet weten open te staan voor iedereen met een serieus plan om het spoor te verbeteren. Nu prijst ze echter de actie van de spoorbeheerder. „Hartstikke goed dat dit gebeurt", zei ze in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1. Het zomaar afsluiten van onveilige spoorovergangen is volgens haar echter niet de bedoeling. „Het is belangrijk dat we dit in goed overleg doen met de mensen die daar wonen."