'Postbus 51 wordt wapen tegen woekerprijzen tickets'

Iedereen die weleens naar een groot concert gaat kent het patroon. Zodra de kaartverkoop start, raakt een website overbelast of sta je in een wachtrij. Met flink veel doorzettingsvermogen en op de F5-knop rammen, lukt het in sommige gevallen om toch zo’n felbegeerd kaartje te scoren.

Donderdag was het weer raak toen online voorverkoop voor het concert van Rammstein in de Kuip startte. Het concert was binnen een uur uitverkocht. Ondertussen bieden doorverkoopsites al op grote schaal kaarten aan voor prijzen die twee tot tien keer zoveel kosten als de reguliere prijs.

Postbus 51 spotje

Ook in Den Haag zagen ze dit probleem, zes partijen dienden een motie in om de doorverkooppraktijken aan banden te leggen. Deze motie werd unaniem gesteund en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) moest aan de slag. Woensdag informeerde zij de Tweede Kamer over haar plannen om de secondaire tickethandel aan banden te leggen. De minister is in gesprek geweest met de sector en uit deze gesprekken zou gebleken zijn dat een verbod geen oplossing is. Handelaren zouden in dat geval hun heil in het buitenland zoeken. Als tegemoetkoming zal een voorlichtingscampagne gestart worden om consumenten beter bewust te maken over de doorverkoopmarkt bij evenementen.

Het besluit wekt ontsteltenis op bij onder meer Kamerlid Peter Kwint (SP), een van de initiatiefnemers van de motie. „Er is praktisch niks besloten. De minister heeft bijna een jaar moeten nadenken over hoe ze de woekerhandel gaat stoppen. Vervolgens doet ze niks.” Ook de voorgestelde bewustwordingscampagne tovert geen lach op het gezicht van Kwint. „Blijkbaar is de minister de enige persoon in Nederland die niet weet wat het probleem is. Woekeraars kopen massaal kaarten op en verkopen die door met winst. Dan heb je niks aan een Postbus51 spotje, dan heb je iets aan een wet.”

Viagogo heeft tientallen tickets in de aanbieding / Screenshot

Regels en wetten

In Ierland is woekerprijzen vragen voor concerttickets verboden. Daar werd afgelopen zomer een wet aangenomen waarin een kaartje nooit voor meer dan de aanschafprijs mag worden doorverkocht en is het gebruiken van geautomatiseerde software waarbij bots op grote schaal kaarten opkopen niet langer toegestaan.

Kwint pleit ervoor om ook zo’n soort wet in Nederland door te voeren. „Alles is beter dan dit, de muziekliefhebbers zijn de dupe. Concerten zijn binnen een paar minuten uitverkocht en fans moeten uren in wachtrij staan voor een kaartje. Toch zijn er op hetzelfde moment al massaal tickets in de verkoop op doorverkoopsites zoals Viagogo en OnlineTicketshop, dit voor minimaal het dubbele van de oorspronkelijke prijs. Ze doen alsof de kaarten van consumenten afkomstig zijn, maar dat waag ik te betwijfelen. Alsof al die mensen ineens een begrafenis hebben tijdens het concert dat over een half jaar is, een uur na de opening van de verkoop.”

Ook op Marktplaats probeert een pipo een graantje mee te pikken / Screenshot

Zwarte cross versus zwarte markt

Kwint besloot het er niet bij te laten zitten en schreef een brief naar de minister. Hierbij werd hij ook gesteund door artiesten en organisatoren van concerten en festivals. Voor hen is de woekerverkoop eveneens een doorn in het oog. De Zwarte Cross is een van deze organisatoren. „Wij vinden het jammer dat er geen wet is waarmee de doorverkoop van tickets bij wet verboden wordt. Dan kun je de boosdoeners namelijk harder aanpakken, het blijft nu bij bewustwording en voorlichting maar dit lost het probleem niet op”, aldus Lotte Post, woordvoerder van de Zwarte Cross.

De organisator van het grootste festival van Nederland heeft zelf actie ondernomen om de woekerprijzen tegen te gaan. „We vinden het niet tof dat we hier zelf energie in moeten stoppen, de Zwarte Cross heeft noodgedwongen zelf maatregelen genomen. Wij steken onze tijd liever in theater, stunts, cross en muziek en niet in de kwestie rondom de handel in kaarten.”

De Zwarte Cross werkt met een eigen ticketshop en heeft de volledige ticketing in eigen beheer. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iemand uit overmacht echt niet bij een uitverkocht evenement aanwezig kan zijn en iemand blij wil maken met zijn vrijgekomen kaartje. „Wij raden aan om deze alleen via Ticketswap aan te schaffen, hier mag een verkoper maximaal 20 procent van de originele prijs vragen en is de transactie gegarandeerd veilig”, aldus Post.

Zwarte Cross heeft zelf maatregelen genomen / ANP

Wet tegen woekerprijzen

De Zwarte Cross wil de doorverkoop zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor de handelaren. Ze houden hun eigen verkoop streng in de gaten en ondernemen actie als ze het vermoeden hebben dat er een handelaar massaal kaarten inkoopt. Ook beperkten ze het aantal kaarten dat iemand per order mag bestellen van dertig in 2016 naar tien in 2018. Toch zouden deze maatregelen volgens de Zwarte Cross helemaal niet nodig moeten zijn. „Wij zijn er tegen dat mensen over de ruggen van fans en liefhebbers geld verdienen. Om deze zwarte markt écht te stoppen zullen alle partijen moeten samenwerken en moet er een wet komen.”

Kwade Kwint

Het concert van Rammstein in de Kuip was binnen een uur uitverkocht en de handel is inmiddels al volop aan de gang. Dit tot grote teleurstelling van vele fans. Voor Peter Kwint is de maat vol, hij stuurde zeven Kamervragen naar de minister. „De minister moet die motie uitvoeren, als zij dit niet doet dan gaat ze een heel ingewikkeld debat tegemoet. Ze heeft een opdracht van de Kamer meegekregen. Desnoods ga ik zelf tot verdere actie over”, concludeert de strijdvaardige SP’er die in zijn vrije tijd ook graag een concert meepakt.