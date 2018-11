Politie gaat graven naar vermiste Willeke Dost

Er gaat toch gegraven worden naar Willeke Dost. Dat heeft de politie gemeld. Willeke Dost wordt al sinds 1992 vermist, ze was toen vijftien jaar oud. Er gaat gezocht worden in het dorpje Koekange in Drenthe.

De aanleiding is het initiatief van twee inwoners van het dorp, die hadden aangegeven zelf te willen gaan graven op het terrein waar Willeke woonde.

Pleegmoeder en -broer aangehouden

In de afgelopen jaren is door politie en het OM op diverse momenten intensief onderzoek verricht om de vermissing op te lossen, maar tot op heden zonder succes. De twee mannen zeggen nieuwe informatie te hebben over de plek waar Willeke mogelijk is begraven. Toen Willeke Dost in januari 1992 verdween, woonde ze bij een pleeggezin. De pleegmoeder en -broer werden in 2010 enige tijd aangehouden omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar verdwijning. Justitie besloot die zaak in december 2011 te sluiten.

Deze week is er opnieuw gekeken naar de bestaande informatie en de grondradarbeelden. En op basis van aanvullende gesprekken met getuigen en vanwege de onrust die is ontstaan in Koekange en omgeving, is besloten om opnieuw te gaan graven. De politie vraagt omwonenden niet in de buurt te komen van de graafplek, om het onderzoek niet te verstoren.