Paard rent zichzelf dood na schok door vuurwerkshow

In Swansea, Zuid-Wales is een paard overleden nadat het beest heel erg schrok van vuurwerk. Het paard, Solo, raakte nadat er vuurwerk werd afgestoken zo in paniek, dat het bleef rondrennen en daardoor een 'verwrongen darm' opliep en aan de gevolgen daarvan stierf.

De eigenaar van Solo, Fiona Hohmann, heeft foto's van haar overleden paard openbaar gemaakt in de hoop dat het sommige mensen een les zal leren over de reactie die dieren kunnen hebben op vuurwerk.

Telefoontje

Hohmann (57) heeft Solo ongeveer vijf jaar in bezit gehad op haar boerderij in de buurt van Swansea, Zuid-Wales. Ze kreeg het nieuws dat Solo overleden was via een telefoontje van een buurman op zondagavond, nadat die het beest buiten in nood hadden gevonden.

,,Op zondagmorgen kreeg ik een telefoontje van een buurman en onmiddellijk wist ik dat er iets mis was, dus ik ging direct richting het weiland. Ik wist dat Solo dood zou gaan. Het was hartverscheurend om te zien", vertelt Hohmann aan Wales Online.

Onverwachts

Ze vervolgt dat ze rekening had gehouden met Bonfire night, een nacht waarop veel vuurwerk wordt afgestoken in de regio. Daarna is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken, maar dat gebeurde een week daarna dus wel. Het was zelfs een heuse vuurwerkshow. Uiteindelijk resulteerde dat in de dood van het paard.

,,Hoe moest ik weten dat er toen een display af zou gaan?" vraagt Hohmann zich wanhopig af. ,,Ik wist hoe bang Solo was voor vuurwerk, dus tijdens Bonfire Night heb ik hem opgesloten in zijn stal en ben ik bij hem gebleven tot middernacht om hem te kalmeren. Daarna heb ik hem weer vrijgelaten zodat hij in de weilanden kon lopen."

Verdraaide darm

Solo bleek niet meer te redden toen de dierenarts arriveerde. ,,Ze hadden geen andere keus dan hem te laten inslapen", vertelt Hohmann. ,,Ze zeiden dat Solo zoveel pijn had, dat hij binnen een uur zou zijn gestorven. De dierenarts verklaarde dat hij zijn darm verdraaid heeft door de paniek en het rondrennen. Hij heeft zo hard door het gras gegaloppeerd dat het helemaal weggesleten is. Alles bij elkaar heeft dit zo'n 14 uur geduurd. Ik voel me verschrikkelijk dat hij de hele nacht alleen heeft geleden. Er was gewoon niets dat ik kon meer kon doen."

Hohmann meent dat ze absoluut anders had gehandeld als ze had geweten dat er vuurwerk zou worden afgestoken. ,,Mijn buren zeiden dat je wel kon zien dat de persoon in kwestie veel geld had uitgegeven aan het vuurwerk. Het zou nooit gebeurd zijn als we hadden geweten dat die show plaats zou vinden. Mijn hart is gebroken. Mijn man en ik zijn echt totaal ontredderd. Het is al erg genoeg als je een dier moet verliezen aan een ziekte, maar dit was gewoon onnodig."

