Ouders flink bezorgd om internetgebruik tieners

Driekwart van de Nederlandse ouders maakt zich zorgen over wat hun kinderen op het internet tegen kunnen komen. Het onderwijs moet een centrale rol spelen.

94 procent van de ouders van tieners vindt dat er op school een verplichting moet komen om lessen te geven aan jongeren over internetveiligheid en het beschermen van zichzelf tegen de slechte kant van de onlinewereld. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlandse ouders met een kind tussen de 12 en 17 jaar, in opdracht van SLBdiensten.

Donkere kanten internet

„Extra voorlichting op scholen lijkt mij geen slecht idee”, zegt Jeroen Borgsteede, algemeen directeur van SLBdiensten, intermediair tussen VO, MBO en de softwarebranche. „Ik denk dat het zeker kan bijdragen aan een beter begrip van de donkere kanten van het internet. We zijn tegenwoordig elk moment van de dag online en vooral voor jongeren speelt het sociale leven zich hier voor een groot deel af. De voor- en nadelen bespreekbaar maken is in mijn ogen een goede zaak.”

Leraren willen wel

Volgens eerder onderzoek van Mediawijzer.net zijn docenten het daar mee eens: 61 procent van de docenten in het primair onderwijs en 66 procent in het voortgezet onderwijs zegt dat er te weinig lessen gegeven worden over mediawijsheid (het bewust en actief inzetten van beschikbare media). Een kwart van de leraren wil hier meer aandacht aan besteden in de komende jaren.

Op het moment is voorlichting op scholen niet verplicht, maar een aantal scholen heeft wel een begin gemaakt aan lessen in sociale media. Zo hebben sommige scholen coördinator die er voor zorgt dat het onderwerp op de agenda blijft staan en er bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Ouders beseffen dat ook zij een bijdrage leveren aan de internetvoorlichting en gaan in gesprek met hun kinderen.

Gevaren

Deze gesprekken gaan over uiteenlopende onderwerpen: van cyberpesten tot online identiteitsfraude. „De gevaren van internet gaan verder dan cyberpesten. Als leerlingen voor een opdracht informatie zoeken, doen ze dat tegenwoordig online”, zegt Hanna Jochmann van IT-bedrijf Wizenoze. „Het is belangrijk dat jonge kinderen tijdens hun zoektocht niet terecht komen op sites met ongewenste content, zoals geweld of porno. En dat jongeren fakenieuws kunnen onderscheiden van echt nieuws. Het onderwijs speelt hierbij een grote rol. Belangrijk hierin is dat de leerlingen niet alleen informatievaardigheden leren, maar ook de juiste tools krijgen die ervoor zorgen dat ze alleen toegang hebben tot sites die geschikt zijn voor hun leeftijd.”

Aanpassen lesmethoden

Het lijkt voor scholen een grote klus om extra lessen in mediagebruik te geven, het lesprogramma staat immers vast. Om leerlingen toch voor te lichten over media kunnen bestaande lesmethoden vervangen worden door mediawerkvormen. Ontdekmedia.nl helpt docenten met het aanpassen van hun lesmethoden. Als scholen beginnen met het lesgeven over media, is het van belang te beginnen bij de docenten zelf. De school moet voldoende kennis bezitten. „Mediawijsheid overbrengen begint bij zélf een beetje mediawijzer worden. Als je dat als docent op orde hebt, dan kun je het gesprek over mediawijsheid op gang brengen”, zegt Borgsteede.

Om ervoor te zorgen dat scholieren deze informatie echt oppakken en niet vergeten of negeren, is het van belang dat docenten in hun lessen het gesprek aangaan, vindt Borgsteede. Door leerlingen te laten reflecteren op hun eigen smartphonegebruik en ze zelf aan het woord te laten, denken ze meer na over hun eigen acties en kunnen ze gewezen worden op wat eventuele consequenties zijn van slecht online gedrag. Docenten die het goede voorbeeld geven zijn natuurlijk net zo van belang.

(Door Fenna Raaijmakers)