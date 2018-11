,,De Nikes die ik kreeg waren zalmroze en superlelijk. Ook kon ik het Nike-logo er zo vanaf peuteren, je kon duidelijk zien dat ze nep waren.” Anouk Sukanya Hummel (41) zocht knalroze Nike Air Max. Via Google kwam ze bij een webshop terecht waar ze het specifieke exemplaar verkochten voor ongeveer 75 euro. Anouk is niet de enige die weleens is opgelicht via een webshop. Europol heeft 33.654 domeinnamen uit 26 landen in beslag genomen, het gaat dan om websites die namaakgoederen verkopen.

Nep-Rolex en nep-Viagra

Het gaat dan om producten die niet geleverd worden maar ook om namaakproducten. ,,Het gaat dan om kleding, schoenen, medicijnen, drank en elektronica. Dit kan van alles zijn, meestal zijn het ‘fake brands’. Denk aan neppe Nikes, een Rolex, maar ook nep champagne of nep viagra, ” laat een woordvoerder van Europol weten. De operatie In Our Sites (IOS) werd uitgevoerd door Europol in samenwerking met de Amerikaanse dienst voor bescherming van intellectuele eigendommen. Europol spreekt van de grootste vangst tot nu toe. Bij de operatie werden twaalf verdachten gearresteerd. Ook liet Europol bankrekeningen van criminelen sluiten waarop bij elkaar meer dan 1 miljoen euro stond.

Probeer je aankopen te doen met een creditcard. Foto: ANP

Anouk had het geluk dat ze de schoenen met haar creditcard had gekocht. ,,Achteraf gezien dacht ik nog, stom van me. Ik had beter moeten opletten.” Het beruchte rekeningnummer van de webshop was inmiddels bekend als oplichterij en daarom kon de bank haar betaling blokkeren. ,,Die zijn daarvoor verzekerd en daardoor heb ik geen kosten hoeven maken.” Wat er met die roze nepschoenen is gebeurd? ,,Die draag ik alleen als ik in de tuin moet werken.”

Oplichters gevoelig voor gretige consumenten

Online inkopen doen voor de feestdagen blijft populair. Vooral met zo’n dag als Black Friday vliegen de deals je om de oren. ,,Oplichters zijn gevoelig voor ‘gretige consumenten’. Dagen als Black Friday en Cyber Monday zijn voor fraudeurs het perfecte moment om toe te slaan,” zegt Martijn Hos, woordvoerder bij Thuiswinkel Waarborg. Het aanbod is dan zo groot, waardoor je minder snel doorhebt dat je wellicht bij een malafide webshop een bestelling plaatst.

Als je een pakketje met Nep-Nikes in de brievenbus krijgt is het eigenlijk al te laat zegt Martijn Hos, woordvoerder bij Thuiswinkel Waarborg. Bij internetoplichting is het vooral belangrijk dat je voorkomt dat je dief word van je eigen portemonnee. Hoe je dat doet?

Tips

1. Als een aanbod te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Bekijk op andere sites de prijs van het aangeboden product.

2. Let op het keurmerk. Criminelen zijn slim en weten het keurmerk maar al te goed te kopiëren. Je moet altijd op het keurmerk kunnen klikken. Check ook even of een webwinkel wel staat ingeschreven bij de KVK.

3. Via de website van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting kun je de verkoopgegevens van een webwinkel checken.

4. Check de reviews van een webwinkel om de betrouwbaarheid van de aanbieders te controleren. Google altijd even op ‘klacht’ + naam van de webwinkel.

5. Kies een betaalmethode met geld-terug garantie, zoals verzekerd betalen, betaal met een creditcard (dan zijn je aankopen vaak verzekerd) of betaal achteraf. Dat is eigenlijk altijd een betrouwbare oplossing, want dan weet je zeker dat je niet betaald voor een pakketje dat je uiteindelijk toch niet krijgt.

Ook nep-Rolex horloges worden verkocht via internet. Foto: Colourbox

Webshop of nepshop

Maar niet alleen via webshops kun je opgelicht worden, ook op sociale media weten oplichters je te misleiden. Daarom is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) deze maand de campagne ‘Webshop of nepshop’ gestart. Het doel is om consumenten te waarschuwen voor aankopen bij nepshops via sociale media.

Ook hier gaat het om producten die niet voldoen aan de eisen of producten die niet goed worden ontvangen. De afzender blijkt dan vaak onvindbaar en onbekend. ,,Dit is vervelend want de consument kan de verkoper niet aanspreken op de mislukte aankoop,” zegt Saskia Bierling van ACM. Vorig jaar bedroeg de schade bijna 5 miljoen euro, het gaat hierbij om aankopen die zijn gedaan via sociale media. Ben je toch opgelicht? Maak dan een melding via Consuwijzer.