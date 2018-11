'Onbevoegden' mogen in geval van nood voor de klas

Door het enorme lerarentekort krijgen scholen meer ruimte om onbevoegde mensen voor de klas te zetten. Het gaat om mensen die geen lerarendiploma hebben, maar wel over specialistische kennis beschikken.

Het gaat om de vakken muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie (aardrijkskunde). Als voorbeeld noemt minister Arie Slob (onderwijs) een gitaarleraar, die muzieklessen kan geven. Voor vakken uit het zogenoemde kerncurriculum, zoals taal of rekenen, worden geen uitzonderingen gemaakt. Die vakken mogen alleen door bevoegde leraren worden gegeven.

Geen wetsaanpassing

De wet wordt niet aangepast, maar de onderwijsinspectie zal voorlopig niet ingrijpen als het op scholen onbevoegden voor de klas staan. De enige vereiste van de onofficiële leerkrachten is een Verklaring omtrent gedrag.

Het ministerie van onderwijs benadrukt dat dit geen structurele oplossing is voor het lerarentekort, maar alleen een tijdelijke oplossing. Het is ‘op lange termijn vaak niet ideaal’, erkent de minister. Maar het heeft volgens hem geen zin om naar scholen te wijzen die met de rug tegen de muur staan. „Het helpt niet als we vanuit Den Haag alleen maar vertellen wat níet mag."

Onderzoek

„Als de inspectie signalen krijgt dat de kwaliteit of veiligheid ernstig in het geding zijn, zal een onderzoek worden gestart. Boven alles moeten de veiligheid van leerlingen en leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd zijn", aldus het ministerie.

De Algemene Onderwijsbond (Aob) reageert geërgerd op deze ‘handreiking’ uit Den Haag. „Ik vind het echt onbegrijpelijk”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen in Trouw. „Wij zijn best bereid om mee te werken aan lapmiddelen. Maar dit is geen lapmiddel meer. Het kabinet moet structurele maatregelen nemen. Dit is gewoon geen onderwijs!”

Ze is bang dat er op deze manier veel structureler onbevoegde mensen voor de klas komen te staan dan de minister bedoelt.