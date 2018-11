NS wil slachtoffers Holocaust compenseren

De NS wil individuele schadevergoedingen gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Een commissie krijgt de opdracht te kijken hoe de NS op morele gronden kan overgaan tot individuele vergoedingen. De Spoorwegen verdienden geld door Joden naar kamp Westerbork te vervoeren in opdracht van de Duitse bezetter.

Niets te zeggen over wie er in aanmerkingen komen

President-directeur Roger van Boxtel van de NS heeft verscheidene keren gesproken met Salo Muller, een overlevende van de Holocaust. Gezamenlijk is besloten af te zien van van juridisch getouwtrek over de vraag of de Spoorwegen wel of niet vergoedingen moeten betalen. Ze zijn het eens geworden over het instellen van een commissie die moet kijken op welke wijze een individuele vergoeding kan worden gegeven. ,,Op dit moment kunnen we niet zeggen wie er voor zo'n vergoeding in aanmerking komen en hoe hoog de bedragen zijn'', legt een NS-woordvoerster uit. ,,Het is aan de commissie om dit uit te werken.''

Muller die al een aantal jaren strijd voert tegen de NS is blij met de uitkomst. Maar ,,het leed verzacht het niet. Het is een kleine pleister op je wonden'', zegt Muller tegen Nieuwsuur. ,,De NS heeft 102.000 Joden vervoerd en daar hebben ze geld voor gekregen, en daar ging het me om.''

Zwarte bladzijde

De NS beschouwt de Tweede Wereldoorlog ,,als een zwarte bladzijde'' in de geschiedenis van het bedrijf omdat treinen toen in opdracht van de bezetter hebben gereden. In september 2005 heeft de NS verontschuldigingen aangeboden voor haar rol tijdens de bezetting. Toenmalig NS-topman Aad Veenman bood destijds ,,uit de grond van zijn hart en in alle bescheidenheid" zijn verontschuldigingen aan de joodse gemeenschap en andere betrokken groepen aan.