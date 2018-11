Non verlaat klooster om pornoactrice te worden

Een ingrijpende carrièreswitch kan je het zeker wel noemen. Na acht jaar in een klooster te hebben gezeten, verliet de Colombiaanse Yudi Penida de plek om pornoactrice te worden.

Bidden

Met haar nieuwe carrière is volgens de vrouw niets mis; het is juist „degelijk en artistiek", vertelt ze aan lokale media. Ze zat al sinds haar tiende in het klooster, al trainende om officieel non te worden. Ze was daar „heel gelukkig", tot ze een leraar ontmoette en besloot met hem mee te gaan. Samen verhuisden ze naar een stad, waar ze al snel benaderd werd om modellenwerk te doen voor een 'adult webcam'. Haar priester adviseerde Penida het niet te doen, maar de vrouw besloot toch de stap te maken.

Ze werd gelijk aangenomen en ging op de webcam aan de slag. „Eerst voelde ik me wat schuldig, maar nu doet het me niets meer", aldus de Colombiaanse. Nu is ze overgeschakeld naar porno, maar dat betekent niet dat ze niets meer met haar geloof doet. Sterker nog: „Ik blijf naar de kerk gaan, de zondagmis of gebeden mis ik nooit."