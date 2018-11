Nauwelijks pauze voor zorgmedewerkers door werkdruk

De werkdruk in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg is zo groot dat de helft van de zorgmedewerkers in de sector geen thee- of koffiepauze kan nemen. Ook maken ze massaal in hun eigen tijd overuren zonder ervoor betaald te worden.

Deze conclusies trekt vakbond FNV Zorg & Welzijn na een enquete. Zij deden onderzoek naar de werkdruk in de sector door ruim 2000 medewerkers naar hun ervaringen te vragen en te kijken of de cao-afspraken werden nageleefd op de werkvloer.

Nauwelijks pauze, doorwerken in eigen tijd ©ANP

Verantwoordelijkheid nemen

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is niet blij met de uitkomsten. „We roepen de werkgevers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In de huidige cao zijn hier heldere afspraken over gemaakt. Een cao geldt niet alleen voor de werknemers, maar óók voor de werkgevers. We maken deze afspraken niet voor niets."

De vakbondsvrouw meent dat er door de hoge werkdruk niet of onvoldoende gepauzeerd kan worden en ergert zich hieraan. „Het is niet alleen heel vervelend voor de medewerkers, maar dit het is helemaal pijnlijk, wanneer je bedenkt dat de zorgtarieven rekening houden met de doorbetaalde pauze. Dus de werkgevers strijken hier wel de vergoeding voor op, terwijl de medewerkers dus in eigen tijd doorwerken."

Pauze en reistijd

Zorgmedewerkers hebben na 5,5 uur recht op een wettelijke pauze. FNV concludeert dat de pauze op dit moment niet ongestoord kan worden opgenomen. 87 procent van de ondervraagden ervaart hier problemen mee. En als er al pauzes zijn dan worden ze vaak niet of niet volledig doorbetaald, terwijl dit wel is vastgelegd.

Niet alleen de pauzes maar ook de het beleid omtrent reistijdvergoeding wordt door de FNV bekritiseerd. Er zijn bij hen veel klachten binnengekomen over de reistijd van cliënt naar cliënt die zorgmedewerkers in de huishoudelijke zorg of wijkzorg hebben. Deze reistijd zien veel thuiszorgmedewerkers vaak onvolledig of helemaal niet terug op hun salarisstrook, terwijl ze hier wel recht op hebben. Werkgevers zouden zich volgens de vakbond bewust niet aan de afspraken houden.

'Maatwerkafspraken'

ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, laat in een reactie weten het belangrijk te vinden dat de cao in de branche wordt nageleefd, zij herkennen zich niet in de conclusies van de FNV. ,,We weten dat het op de meeste plaatsen wel goed gaat. Signalen over waar het niet goed gaat, nemen we zeer serieus. Reistijd tussen cliënten moet uitbetaald worden, daarover verschillen we niet van mening met de FNV", zo laat een woordvoerster weten.

De vereniging zegt zich goed te realiseren dat veel gevraagd wordt van mensen die werken in de wijkverpleging en de thuiszorg. ,,We vinden het belangrijk dat mensen van hun verdiende pauzes kunnen genieten. Daarom hebben we een belangrijk deel van de zeggenschap over werk-, pauze- en rusttijden bij werknemers zelf neergelegd. Werkgevers en werknemers moeten hierover met elkaar tot maatwerkafspraken komen, dat brengt de aard van het werk met zich mee. ActiZ zal de dialoog hierover tussen werkgevers en werknemers stimuleren. Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel."